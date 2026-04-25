Fiesta del Alfajor en Lobos con el alfajor gigante. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante dos días, Lobos volverá a convertirse en punto de encuentro de productores, curiosos y fanáticos de un clásico nacional que despierta pasiones y recuerdos de infancia. La invitación está hecha, pero el verdadero atractivo no se agota en lo obvio ya que hay una experiencia que crece, se reinventa y promete mucho más que una simple feria gastronómica con la presentación de un alfajor gigante.

Con una nueva edición que busca consolidarse como cita obligada del calendario local, la Fiesta del Alfajor vuelve a escena con una propuesta que combina identidad, producción artesanal y encuentro al aire libre. Lo que empezó como un evento temático hoy asoma como una celebración que interpela al paladar, pero también a la cultura y al turismo regional.

El mejor alfajor es cordobés Foto: Foto generada con IA Canal 26

Lucio Bonato, titular de Producción y Turismo, confirmó que el sábado 25 comenzará a las 14 y el domingo 26 a las 10, todo con acceso libre y gratuito. “Hemos tenido una repercusión enorme para esta edición, contamos ya con 60 productores anotados, ojalá puedan venir todos porque viviremos sin dudas una fiesta inolvidable”, comentó.

“La cata por parte del jurado del segundo concurso del Mejor Alfajor, será el sábado 25 por la tarde”, agregó.

Qué es la Fiesta del Alfajor

La Fiesta del Alfajor es un evento que celebra a uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina, poniendo en primer plano la producción artesanal, la identidad local y el encuentro comunitario. En Lobos, la propuesta nació como una feria temática y, con el paso de las ediciones, fue creciendo hasta consolidarse como un espacio donde conviven sabores, tradiciones y emprendimientos que encuentran en el alfajor una excusa perfecta para reunirse y mostrarse.

Durante dos jornadas, el parque Ingeniero Hiriart se transforma en un paseo abierto para toda la familia, con puestos de productores locales y regionales que ofrecen una amplia variedad de alfajores: clásicos, artesanales, rellenos innovadores y versiones que rescatan recetas tradicionales. A esto se suma una propuesta pensada para disfrutar sin apuro, con opciones gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades que acompañan el recorrido, reforzando el espíritu festivo del evento.

Fiesta del Alfajor Regional 2026 Foto: Foto generada con IA Canal 26

Más allá de lo gastronómico, la Fiesta del Alfajor funciona como una exhibición para el trabajo independiente y el turismo de cercanía. Es un punto de encuentro entre productores y público y una celebración que crece año a año, impulsada por el sabor, la identidad y el deseo de compartir algo tan simple y tan argentino como un buen alfajor.

El evento ofrece más de 60 productores locales, shows en vivo, feria de artesanías y la presentación del alfajor gigante. Se esperan los siguientes shows:

El sábado 25 a las 16,30 se presentará Grupo EGAL; a las 18 Angel la Voz y a las 19,15 Sabbáticos.

El domingo a las 14 tocará Mejor Así; a las 16 Flores Negras y a las 18 Yuco.

El domingo alrededor de las 17 será el momento de premiar al Mejor Alfajor de la fiesta, y presentar el Alfajor gigante que elaborarán, una vez más, Silvana Rossi y los alumnos de Cocina del Centro de Formación Laboral.

Y otra novedad de este año será la demostración de los ciclistas de BMX, lobenses y llegados de distintos lugares.

Cómo llegar a la Fiesta del Alfajor

Llegar a Lobos desde la Ciudad de Buenos Aires es parte del plan y no presenta demasiadas complicaciones. Para quienes opten por el auto, el camino más directo es tomar la Autopista Riccheri o la Ezeiza–Cañuelas y luego empalmar con la Ruta Nacional 205. Son poco más de 100 kilómetros de recorrido, con buena señalización y un tiempo estimado de viaje de una hora y media, lo que convierte a la ciudad en una escapada ideal para el fin de semana.

El transporte público también ofrece alternativas accesibles. El Tren Sarmiento, en su ramal Merlo–Lobos, parte desde Once y requiere trasbordo en Merlo, con un viaje total cercano a las tres horas. Otra opción es el micro, con servicios que salen desde la zona de Once o Retiro y llegan a Lobos en aproximadamente dos horas o dos horas y media.