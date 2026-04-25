San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte se posiciona como uno de los destinos ideales para una escapada rápida. Con su clásica laguna, aire de pueblo y propuestas al aire libre, es perfecto para desconectar sin irse demasiado lejos.

Dónde queda San Miguel del Monte

San Miguel del Monte está ubicado a unos 110 kilómetros de CABA, en la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad con historia, tradición gaucha y un entorno natural que gira alrededor de su laguna, uno de los grandes atractivos de la zona.

La Laguna de Monte tiene alrededor de 700 hectáreas y forma parte del paisaje urbano, ya que está prácticamente integrada al casco de la ciudad. Esto la convierte en un lugar accesible y muy elegido para pasar el día o un fin de semana.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Cómo llegar en a San Miguel del Monte en tren desde Buenos Aires

Desde la estación Plaza Constitución, hay que tomar el tren de la línea Roca con destino a Cañuelas o Lobos, dependiendo del servicio, y combinar para llegar a la estación Monte.

El viaje puede demorar entre 2 y 3 horas, según las combinaciones, pero es una alternativa ideal para quienes buscan una escapada sin auto. También se puede llegar en colectivo o en auto por la Ruta Nacional 3, en un recorrido de aproximadamente 1 hora y media.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Qué hacer en la Laguna de Monte

La laguna es el corazón del destino y ofrece múltiples actividades para disfrutar al aire libre. Se puede caminar o andar en bici por la costanera, hacer picnic, pescar o simplemente descansar con vista al agua. También hay sectores con parrillas, juegos y espacios verdes ideales para ir en familia o con amigos.

Para quienes buscan algo más activo, se pueden practicar deportes náuticos como kayak o paseos en bote, dependiendo de las condiciones.

La historia de un pueblo con identidad

San Miguel del Monte es una de las localidades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada en el siglo XVIII y tuvo un rol clave como puesto estratégico en la frontera con los pueblos originarios durante la época colonial.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Con el paso del tiempo, el pueblo creció alrededor de la laguna y mantuvo su identidad tradicional. Hoy conserva construcciones históricas, calles tranquilas y un ritmo mucho más pausado que el de la ciudad. Uno de sus puntos emblemáticos es la Parroquia San Miguel Arcángel, junto con el casco histórico que refleja su pasado.