Norte cafetería. Foto: Instagram/norte.cafe

En el corazón de Haedo, a solo media cuadra de la estación, hay un espacio gastronómico que se convirtió en una de las recomendaciones más elegidas entre quienes buscan una merienda diferente en Zona Oeste. Se trata de Norte, una propuesta que sobresale especialmente por su pastelería artesanal y una carta que combina clásicos dulces con opciones saladas de otro nivel.

Ubicado en Héroes de Malvinas Argentinas 25, el local ganó notoriedad por sus tortas, que se destacan por el tamaño de las porciones, la calidad de los ingredientes y una presentación cuidada.

Norte cafetería. Foto: Instagram/norte.cafe

La mejor cafetería de Haedo: cuánto cuesta una merienda en Norte en abril 2026

Entre las opciones dulces más elegidas aparecen el Rogel ($12.300), una de las estrellas del lugar por sus capas bien definidas y una generosa cantidad de dulce de leche; la Banoffee ($10.400), equilibrada y muy lograda; y la Cheesecake ($15.700), que para muchos ya se convirtió en una de las mejores de la zona.

También figuran en la carta el Carrot Budin ($6.900), ideal para quienes prefieren una opción más liviana, y la Bruce! ($16.300), otra de las favoritas entre los fanáticos del chocolate.

Norte cafetería. Foto: Instagram/norte.cafe

Más allá de la pastelería, Norte también ofrece alternativas saladas que completan la experiencia. Una de las más recomendadas es el scon relleno ($13.000), preparado con provolone y fontina, acompañado por tomates cherry y rúcula, con una textura que sobresale desde el primer bocado.

Otra opción destacada es el Tostón Norte ($15.800), una combinación de palta, lomito, huevo y queso crema que se transformó en uno de los platos más pedidos. La cafetería abre de lunes a sábados de 8 a 20 horas, mientras que los domingos de 9 a 20 horas.

Norte cafetería. Foto: Instagram/norte.cafe

Norte Café, una parada obligada en Haedo

Por su ubicación estratégica, a pocos metros de la estación ferroviaria, y por una carta que combina calidad y variedad, Norte se posiciona como una de las paradas obligadas para quienes buscan una buena merienda en Zona Oeste.

Para quienes disfrutan especialmente de lo dulce, el lugar aparece como una apuesta segura: tortas abundantes, sabores bien logrados y porciones que justifican cada visita.

Norte cafetería. Foto: Instagram/norte.cafe

“La mayoría de las veces pido el Croque Norte que es riquísimo”, “La comida muy rica!”, “Un lindo lugar, merienda riquísima y atención muy buena”, “Fui por primera vez a desayunar, el lugar es muy hermoso y cálido”, son algunos de los comentarios en Google Maps.

Cómo llegar a Norte Café de Especialidad desde CABA

Desde Buenos Aires, la manera más práctica de llegar a Norte es en el tren de la Línea Sarmiento. Hay que tomar el servicio en dirección a Moreno desde la estación Once y bajar en Estación Haedo. Desde allí, el local se encuentra a solo media cuadra, por lo que se puede llegar caminando en menos de dos minutos. El viaje suele demorar entre 25 y 30 minutos, dependiendo del horario y del servicio elegido.

Para quienes prefieren ir en auto, una alternativa es tomar la autopista en dirección oeste y continuar hacia Haedo, con un tiempo estimado de entre 35 y 50 minutos según el tránsito.