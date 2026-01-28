Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Los parques termales son una atracción ideal para personas mayores y de la tercera edad. Las aguas mineralizadas, los hidromasajes y el contacto pleno con la naturaleza son perfectos para poder relajarse y permiten el alivio muscular. El complejo de Tapalqué otorga considerables descuentos a jubilados y pensionados para que puedan disfrutar de unas vacaciones donde el descanso sea verdadero y la recuperación inmediata.

No solo las termas son la gran atracción, sino que la ciudad es también la capital nacional de las Tortitas Negras, una mítica factura argentina espolvoreada con azúcar oscura en su cara superior.

Las aguas de este parque actúan como estimulantes sobre las funciones orgánicas y metabólicas, mejorando así el trofismo celular y la cicatrización y reparación tisular. Tomarse un baño de inmersión de 20 minutos puede ayudar a la circulación y recuperar el equilibrio del cuerpo.

Además, están indicadas especialmente para personas con trastornos reumatológicos como artrosis, raquialgias y reumatismos, así como también para deportistas y personas que hayan sufrido alguna cirugía o accidente.

Todos estos beneficios se deben a que las aguas son minero-medicinales, y por su composición química, física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas, ocasionando distintos efectos sobre el organismo, dependiendo de sus componentes mayoritarios.

Cuánto cuestan las entradas para las Termas de Tapalqué

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Las entradas cuestan $20.000 para no residentes, pero para los jubilados en general alcanza el 25% de descuento, esto es, queda en $15.000. Gracias a los recientes anuncios del IPS, los beneficiarios de este organismo pueden disfrutar de descuentos adicionales de 10% y 20%, dependiendo si se visita un día de semana o durante el finde.

Para menores de 12, entrar tiene un valor de $15.000 y cuesta $10.000 para los residentes de la localidad. Personas con CUD y menores de 2 años ingresan sin cargo. Los tickets pueden sacarse en la página oficial

Qué hay para hacer en Tapalqué además de las Termas

Tapalqué

Tapalqué en mapuche significa lugar de bañados y totoras. Es una ciudad tranquila, donde la paz, el aire puro y la calidez de la gente se enlazan con un entorno pampeano único, entre la vera del arroyo y el verde de la llanura.

El contexto silvestre es el plato fuerte del pueblo, aunque también se puede disfrutar de la histórica pulpería San Gervasio y conocer el Museo Municipal. Un dato curioso: como la ciudad es la capital de la Tortita Negra, po es una buena idea disfrutar de esta factura, que tiene su versión en gigante.

Cómo llegar desde CABA a Tapalqué, la capital de la Torta Negra

Tapalqué, una localidad donde reina la paz en Buenos Aires. Foto: Pueblitos

Tapalqué se ubica en el corazón de la Provincia de Buenos Aires, y acercarse a la ciudad en auto demora, aproximadamente, tres horas desde la Capital Federal. Sin embargo, el tiempo de viaje pasa volando con mate en la mano y disfrutando las vistas de la ruta: