Complejo Termal Tapalqué. Foto: Termas Tapalque.

Las personas mayores y de la tercera edad buscan opciones económicas y saludables para disfrutar de un merecido descanso.

Las aguas mineralizadas, los hidromasajes y el contacto pleno con la naturaleza son perfectos para poder relajarse y el complejo de Tapalqué brinda opción donde el descanso sea verdadero y la recuperación inmediata.

Por qué Tapalqué es una escapada ideal para viajar fuera de temporada

Las aguas de este parque actúan como estimulantes sobre las funciones orgánicas y metabólicas, mejorando así el trofismo celular y la cicatrización y reparación tisular. Tomarse un baño de inmersión de 20 minutos puede ayudar a la circulación y recuperar el equilibrio del cuerpo.

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Además, están indicadas especialmente para personas con trastornos reumatológicos como artrosis, raquialgias y reumatismos, así como también para deportistas y personas que hayan sufrido alguna cirugía o accidente.

Todos estos beneficios se deben a que las aguas son minero-medicinales, y por su composición química, física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas, ocasionando distintos efectos sobre el organismo, dependiendo de sus componentes mayoritarios.

Cuáles son los descuentos y beneficios que ofrece en 2026

Las entradas cuestan $20.000 para no residentes, pero para los jubilados en general alcanza el 25% de descuento, por lo que quedan en $15.000. Gracias a los recientes anuncios del IPS, los beneficiarios de este organismo pueden disfrutar de descuentos adicionales de 10% y 20%, dependiendo si se visita un día de semana o durante el finde.

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Para menores de 12 años, entrar tiene un valor de $15.000 y cuesta $10.000 para los residentes de la localidad. Personas con CUD y menores de 2 años ingresan sin cargo. Los tickets pueden sacarse en la página oficial.

Dónde quedan las Termas de Tapalqué y cómo llegar desde CABA

Tapalqué se ubica en el corazón de la Provincia de Buenos Aires, y acercarse a la ciudad en auto demora, aproximadamente, tres horas desde Capital Federal.

Tapalqué, una localidad donde reina la paz en Buenos Aires. Foto: Pueblitos