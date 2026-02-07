Canal 26
sábado, 7 de febrero de 2026, 11:30
Sitios ideales para que jubilados vayan a pescar
Sitios ideales para que jubilados vayan a pescar Foto: IA

Para muchos jubilados, la pesca no es solo un pasatiempo: es un ritual, un motivo para salir a la naturaleza y disfrutar del tiempo libre. Y Buenos Aires —tanto la provincia como el AMBA— ofrece destinos perfectos para una escapada tranquila, accesible y con buenos resultados en la caña.

Si estás buscando ideas para tu próximo viaje de descanso y pesca, estas son las escapadas ideales para jubilados, con servicios cómodos, buen acceso y excelentes espejos de agua.

1. Laguna de Chascomús: cerca, tranquila y con pejerreyes todo el año

A solo 120 km de la Ciudad, Chascomús se mantiene como una de las lagunas más rendidoras para pasar el día o quedarse unas noches.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Por qué elegirla:

  • Accesos asfaltados y fáciles para adultos mayores
  • Muelles cómodos y zonas amplias para pesca de costa
  • Salidas embarcadas muy económicas
  • Abundancia de pejerrey, tararira y bagre

Ideal para jubilados que buscan: comodidad, cercanía y una ciudad con muchos servicios alrededor.

2. San Pedro: pesca, tranquilidad y un río que nunca falla

Sobre las barrancas del Paraná, San Pedro es uno de los destinos preferidos para quienes aman la pesca variada.

Qué se pesca: dorado, patí, armado, manduvé y especies de río durante todo el año.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.
Ventajas para jubilados:

  • Hoteles y cabañas accesibles cerca del río
  • Guías especializados que ayudan con traslado y equipos
  • Paseos seguros y gastronomía de primera
  • Un destino ideal si querés combinar pesca con buen descanso.

3. Laguna de Gómez (Junín): un clásico entre los pescadores

Conocida por sus excelentes rindes de pejerrey, la Laguna de Gómez es especialmente recomendada para pescadores experimentados y también para quienes buscan un entorno calmo y fácil de recorrer.

Laguna Gómez Foto: Wikipedia

Lo mejor:

  • Playas amplias, campings cuidados
  • Embarcaciones estables para pesca tranquila
  • Muy buena infraestructura turística
  • Perfecta para grupos de jubilados que viajan juntos o en excursiones organizadas.

4. Villa Paranacito (Delta entrerriano, a minutos de Buenos Aires)

Aunque pertenece a Entre Ríos, está tan cerca que es un clásico para escapadas rápidas desde Buenos Aires.

Villa Paranacito Foto: Wikipedia

Lo que ofrece:

  • Pesca variada asegurada
  • Cabañas sobre el río con acceso directo al muelle
  • Ambientes súper tranquilos para descansar
  • Excelente para quienes quieren sentirse “en otro mundo” sin viajar demasiado.

Mar del Plata fuera de temporada: pesca marítima sin multitudes

La “Feliz” es un paraíso para la pesca de mar cuando baja el turismo masivo.

Para pescar: corvinas, brótolas, chuchos, gatuzos y pejerreyes según la época.

Por qué conviene a jubilados:

  • Pasajes económicos
  • Playas más vacías y seguras
  • Servicios médicos y transporte al alcance
  • Un viaje perfecto para combinar pesca, mar y relax.
El hermoso pueblo que combina naturaleza y tranquilidad, ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Consejos rápidos para una escapada de pesca cómoda para jubilados

  • Elegir destinos con acceso fácil y poco barro
  • Consultar el clima y el estado del camino
  • Llevar sombrero, protector solar y agua
  • Preferir muelles o embarcaciones estables
  • Buscar excursiones con guía (mejoran resultados y seguridad)