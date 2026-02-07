Las mejores escapadas de pesca para jubilados en Buenos Aires: destinos tranquilos y económicos
Buenos Aires guarda rincones ideales para que los jubilados disfruten la pesca sin complicaciones: lugares accesibles, tranquilos y con muy buenos espejos de agua. Estas son las escapadas más recomendadas para desconectar y aprovechar el tiempo libre.
Para muchos jubilados, la pesca no es solo un pasatiempo: es un ritual, un motivo para salir a la naturaleza y disfrutar del tiempo libre. Y Buenos Aires —tanto la provincia como el AMBA— ofrece destinos perfectos para una escapada tranquila, accesible y con buenos resultados en la caña.
Si estás buscando ideas para tu próximo viaje de descanso y pesca, estas son las escapadas ideales para jubilados, con servicios cómodos, buen acceso y excelentes espejos de agua.
1. Laguna de Chascomús: cerca, tranquila y con pejerreyes todo el año
A solo 120 km de la Ciudad, Chascomús se mantiene como una de las lagunas más rendidoras para pasar el día o quedarse unas noches.
Por qué elegirla:
- Accesos asfaltados y fáciles para adultos mayores
- Muelles cómodos y zonas amplias para pesca de costa
- Salidas embarcadas muy económicas
- Abundancia de pejerrey, tararira y bagre
Ideal para jubilados que buscan: comodidad, cercanía y una ciudad con muchos servicios alrededor.
2. San Pedro: pesca, tranquilidad y un río que nunca falla
Sobre las barrancas del Paraná, San Pedro es uno de los destinos preferidos para quienes aman la pesca variada.
Qué se pesca: dorado, patí, armado, manduvé y especies de río durante todo el año.
Ventajas para jubilados:
- Hoteles y cabañas accesibles cerca del río
- Guías especializados que ayudan con traslado y equipos
- Paseos seguros y gastronomía de primera
- Un destino ideal si querés combinar pesca con buen descanso.
3. Laguna de Gómez (Junín): un clásico entre los pescadores
Conocida por sus excelentes rindes de pejerrey, la Laguna de Gómez es especialmente recomendada para pescadores experimentados y también para quienes buscan un entorno calmo y fácil de recorrer.
Lo mejor:
- Playas amplias, campings cuidados
- Embarcaciones estables para pesca tranquila
- Muy buena infraestructura turística
- Perfecta para grupos de jubilados que viajan juntos o en excursiones organizadas.
4. Villa Paranacito (Delta entrerriano, a minutos de Buenos Aires)
Aunque pertenece a Entre Ríos, está tan cerca que es un clásico para escapadas rápidas desde Buenos Aires.
Lo que ofrece:
- Pesca variada asegurada
- Cabañas sobre el río con acceso directo al muelle
- Ambientes súper tranquilos para descansar
- Excelente para quienes quieren sentirse “en otro mundo” sin viajar demasiado.
Mar del Plata fuera de temporada: pesca marítima sin multitudes
La “Feliz” es un paraíso para la pesca de mar cuando baja el turismo masivo.
Para pescar: corvinas, brótolas, chuchos, gatuzos y pejerreyes según la época.
Por qué conviene a jubilados:
- Pasajes económicos
- Playas más vacías y seguras
- Servicios médicos y transporte al alcance
- Un viaje perfecto para combinar pesca, mar y relax.
Consejos rápidos para una escapada de pesca cómoda para jubilados
- Elegir destinos con acceso fácil y poco barro
- Consultar el clima y el estado del camino
- Llevar sombrero, protector solar y agua
- Preferir muelles o embarcaciones estables
- Buscar excursiones con guía (mejoran resultados y seguridad)