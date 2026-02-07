Las mejores escapadas de pesca para jubilados en Buenos Aires:

Sitios ideales para que jubilados vayan a pescar Foto: IA

Para muchos jubilados, la pesca no es solo un pasatiempo: es un ritual, un motivo para salir a la naturaleza y disfrutar del tiempo libre. Y Buenos Aires —tanto la provincia como el AMBA— ofrece destinos perfectos para una escapada tranquila, accesible y con buenos resultados en la caña.

Si estás buscando ideas para tu próximo viaje de descanso y pesca, estas son las escapadas ideales para jubilados, con servicios cómodos, buen acceso y excelentes espejos de agua.

1. Laguna de Chascomús: cerca, tranquila y con pejerreyes todo el año

A solo 120 km de la Ciudad, Chascomús se mantiene como una de las lagunas más rendidoras para pasar el día o quedarse unas noches.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Por qué elegirla:

Accesos asfaltados y fáciles para adultos mayores

Muelles cómodos y zonas amplias para pesca de costa

Salidas embarcadas muy económicas

Abundancia de pejerrey, tararira y bagre

Ideal para jubilados que buscan: comodidad, cercanía y una ciudad con muchos servicios alrededor.

2. San Pedro: pesca, tranquilidad y un río que nunca falla

Sobre las barrancas del Paraná, San Pedro es uno de los destinos preferidos para quienes aman la pesca variada.

Qué se pesca: dorado, patí, armado, manduvé y especies de río durante todo el año.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Ventajas para jubilados:

Hoteles y cabañas accesibles cerca del río

Guías especializados que ayudan con traslado y equipos

Paseos seguros y gastronomía de primera

Un destino ideal si querés combinar pesca con buen descanso.

3. Laguna de Gómez (Junín): un clásico entre los pescadores

Conocida por sus excelentes rindes de pejerrey, la Laguna de Gómez es especialmente recomendada para pescadores experimentados y también para quienes buscan un entorno calmo y fácil de recorrer.

Laguna Gómez Foto: Wikipedia

Lo mejor:

Playas amplias, campings cuidados

Embarcaciones estables para pesca tranquila

Muy buena infraestructura turística

Perfecta para grupos de jubilados que viajan juntos o en excursiones organizadas.

4. Villa Paranacito (Delta entrerriano, a minutos de Buenos Aires)

Aunque pertenece a Entre Ríos, está tan cerca que es un clásico para escapadas rápidas desde Buenos Aires.

Villa Paranacito Foto: Wikipedia

Lo que ofrece:

Pesca variada asegurada

Cabañas sobre el río con acceso directo al muelle

Ambientes súper tranquilos para descansar

Excelente para quienes quieren sentirse “en otro mundo” sin viajar demasiado.

Mar del Plata fuera de temporada: pesca marítima sin multitudes

La “Feliz” es un paraíso para la pesca de mar cuando baja el turismo masivo.

Para pescar: corvinas, brótolas, chuchos, gatuzos y pejerreyes según la época.

Por qué conviene a jubilados:

Pasajes económicos

Playas más vacías y seguras

Servicios médicos y transporte al alcance

Un viaje perfecto para combinar pesca, mar y relax.

El hermoso pueblo que combina naturaleza y tranquilidad, ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Consejos rápidos para una escapada de pesca cómoda para jubilados