BA Flota 2026, el espectáculo aéreo más colorido del año vuelve a Buenos Aires:

Festival de globos aerostáticos Foto: Turismo Buenos Aires

Si estás buscando un plan distinto para disfrutar el aire libre, sacar fotos increíbles y vivir una experiencia que parece salida de una película, BA Flota 2026 vuelve a ser uno de los eventos más esperados del año. El festival aterriza nuevamente en Buenos Aires el sábado 28 de marzo, y lo hace con una propuesta más grande, más visual y más inmersiva que su edición anterior. El escenario elegido es el amplio y renovado Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, un espacio perfecto para desplegar los gigantes globos aerostáticos que protagonizan este espectáculo.

Un festival único en Sudamérica

La atracción principal de BA Flota es su exhibición de globos aerostáticos, que se inflan en vivo frente al público y realizan elevaciones cautivas, permitiendo que todos puedan ver de cerca su imponente tamaño y colores. Este tipo de despliegue es poco frecuente en la región, lo que convierte al evento en un verdadero imán para amantes de la fotografía, viajeros y curiosos que buscan vivir algo diferente sin salir de la ciudad. Para cerrar la jornada, llega el esperado Night Glow, un show nocturno donde los globos se iluminan con fuego al ritmo de la música, creando un espectáculo visual hipnótico.

BA Flota 2026 Foto: Turismo Buenos Aires

¿Dónde se hace y cómo llegar?

El evento se realizará en:

Parque de la Ciudad – Puerta 7 (Av. Coronel Roca 4099)

Un espacio amplio, fotogénico y con buena accesibilidad en transporte público. Gracias a su diseño abierto, se convierte en un escenario ideal para actividades aéreas y grandes shows.

Un paseo para todas las edades

Aunque los globos son los protagonistas, BA Flota se destaca porque ofrece contenidos para todo tipo de públicos, convirtiéndose en una experiencia pensada para familias, grupos de amigos y parejas.

Entre las actividades confirmadas:

Mundo Kids: inflables gigantes, domos de arte y juegos para chicos.

Mundo Tech: drones, simuladores, robótica e inteligencia artificial.

Mundo Cars & Newbery: autos clásicos, desfiles y experiencias vinculadas a la aviación.

Paseo gastronómico con food trucks y opciones para todos los gustos.

Beer garden para quienes quieren relajarse y disfrutar la tarde.

Uno de los favoritos del público son los Mini Balloons, globos pequeños diseñados para sacarse fotos espectaculares. También vuelve la experiencia “Inmersión en los Globos”, donde los asistentes pueden entrar en los globos mientras se inflan—una oportunidad única para lograr imágenes impactantes desde adentro.

El evento más esperado vuelve a Buenos Aires Foto: Turismo Buenos Aires

Cronograma completo del festival

El cronograma oficial ya fue confirmado y permite organizar mejor la visita:

15:00 – Apertura del predio y comienzo de todas las actividades temáticas (Kids, Tech, Cars y Newbery).

17:00 – Comienzan a inflarse los globos y se realizan las elevaciones cautivas (actividad sujeta al clima).

19:00 – Night Glow, el espectáculo nocturno más esperado.

20:00 – Show musical principal con bandas en vivo.

21:00 – DJ Set & Balloon Fest: música, luces y cierre festivo.

22:00 – Finalización del evento.

¿Qué pasa si el clima no acompaña?

Al depender del viento y las condiciones del aire, el evento cuenta con fechas alternativas:

29 de marzo, 11 de abril o 12 de abril. Si las condiciones son desfavorables, se reprograma automáticamente para preservar la seguridad de los asistentes.

Entradas, precios y opciones VIP

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketek.

Entradas generales

Preventa 1: $20.000

Costo por servicio: $2.400

Total: $22.400

Club Flota Tour (VIP)

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, esta entrada ofrece:

Acceso preferencial

Mejor vista hacia los globos

Prioridad para subir a las elevaciones cautivas

Área de relax

Servicios gastronómicos diferenciados

El VIP es especialmente atractivo para quienes quieren evitar filas y asegurarse las mejores fotos del evento.