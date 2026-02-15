Mercado de Pulgas, Colegiales. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Dentro de los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Colegiales se destaca por su encanto y calidad de vida. En sus poco más de dos kilómetros cuadrados, uno de los espacios más emblemáticos es el Mercado de Pulgas, un paseo histórico que atrae tanto a vecinos como a visitantes. Ahora, la zona se prepara para una transformación total con la construcción de un nuevo parque urbano en el terreno contiguo.

El Gobierno de la Ciudad inició la construcción de una plaza que convertirá un área poco utilizada en un punto de encuentro al aire libre, con más vegetación, iluminación reforzada y mejor conectividad para los peatones.

Cómo será la nueva plaza en el barrio de Colegiales al lado del Mercado de Pulgas

La nueva plaza ocupará 2.101 m² e incluirá la plantación de 50 árboles, entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre, además de la instalación de 37 luminarias LED para mejorar la seguridad.

Nueva plaza en Colegiales. Foto: Pura Ciudad.

El diseño de la plaza estará en sintonía con la estética del histórico Mercado de Pulgas, incorporando grandes pérgolas metálicas que ofrecerán sombra, funcionando como refugio climático en días de calor y fomentando la permanencia en el espacio público.

También se nivelarán bocacalles, se ensancharán veredas y se crearán senderos accesibles que conecten el mercado con otros espacios verdes cercanos, como la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente, consolidando un corredor verde en la zona y mejorando la circulación peatonal.

Nueva plaza en Colegiales: cuándo estará lista la obra

Se espera que la obra, que beneficiará directamente a cerca de 70.000 vecinos y a miles de visitantes y trabajadores del área, se complete en unos siete meses, con finalización prevista para el último trimestre del año.

Esta iniciativa forma parte del plan de la Ciudad para ampliar la red de espacios verdes y mejorar la calidad de los espacios públicos en todos los barrios, siguiendo el ejemplo de la primera plaza inaugurada en Villa Santa Rita, que abarca 1.725 m² y brinda áreas de césped, juegos y mobiliario urbano para más de 30.000 personas.

Nueva plaza en Villa Santa Rita, el único barrio de CABA que no contaba con su propio espacio verde. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Durante este 2026, la Ciudad continuará con nuevas intervenciones para sumar más áreas verdes y espacios de encuentro al aire libre en distintos barrios porteños.

Colegiales, el barrio con mejor calidad de vida en CABA

Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata analizó distintos factores como seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad para determinar cuál es el barrio con la mejor calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.

El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y mucha identidad propia.

Cramer en la zona de Colegiales Foto: Wikipedia

La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica. Todo eso la convierte en una opción buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno.

La historia del barrio porteño de Colegiales

Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

Pasaje General Paz en Colegiales. Foto: Instagram @willypooh99

En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.

Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.