Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

El Parque Acuático Termal de Colón, en Entre Ríos, se consolida año tras año como uno de los destinos más buscados por familias, parejas y viajeros que desean combinar bienestar, adrenalina y paisajes inolvidables.

Ubicado dentro del Complejo Termal de Colón, este espacio ofrece una imperdible propuesta que atrae tanto a quienes prefieren el descanso como a quienes viajan en busca de aventuras. Rodeado por el imponente río Uruguay y amplios espacios verdes, el lugar se integra a un entorno natural único.

En cuanto a precios para marzo 2026, la entrada general para mayores de 10 años sale $19000, mientras que el acceso para menores de 3 a 10 años inclusive cuesta $5700. Los residentes de Colón (presentando DNI) pagan $9500.

Menores de 2 años y personas con discapacidad (presentando CUD y DNI) tienen acceso gratuito. La entrada para jubilados (presentando comprobante) es de $7600 y de $5700 para afiliados a la Caja de jubilaciones de Colón.

Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

Descanso garantizado a orillas del río: descubrí el parque acuático que revoluciona Entre Ríos

Además de piletas, el Parque Acuático posee tres niveles de toboganes, incluyendo opciones de triple carril, rulo simple, recto y variantes exclusivas para niños.

Las estructuras principales alcanzan los 5,50 metros de altura y son aptos para todo público, siempre y cuando superen los 120 cm de estatura. Para los más chicos, existen sectores especialmente diseñados con menor inclinación y recorridos más suaves.

Quienes buscan emociones fuertes encuentran en los toboganes curvos o en los diseños con rulos una experiencia vibrante, mientras que quienes prefieren la tranquilidad pueden disfrutar de piscinas amplias, áreas de descanso con sombrillas y zonas verdes para relajarse al sol.

Cabe señalar que el sector acuático se habilita especialmente en primavera, verano y durante julio, integrándose a la entrada general del complejo.

Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

Además del parque acuático, el Complejo Termal ofrece un amplio conjunto de piscinas de aguas dulces, bicarbonatadas y cálcicas, provenientes del importante Acuífero Guaraní e ideales para aliviar tensiones musculares y brindar beneficios dermatológicos y respiratorios.

Estas piscinas presentan distintas temperaturas, que van desde los 32 °C hasta los 40 °C, adaptándose a las necesidades de cada visitante.

El predio cuenta también con zonas de hidrojet, piscinas exclusivas para adultos, refugios vidriados ideales para días frescos, y un sector de spa con masajes y tratamientos corporales. Estos servicios complementan a la perfección la energía del parque acuático, ofreciendo un equilibrio ideal entre movimiento y relax.

Por otro lado, el parque dispone de todos los servicios necesarios para permanecer el día completo sin preocupaciones: estacionamiento interno, enfermería, guardavidas profesionales capacitados en RCP, kioscos cercanos a las áreas de piscinas y un restaurante con galería al aire libre donde es posible disfrutar desayunos, almuerzos o meriendas.

¿Cómo llegar al Complejo Termal de Colón desde CABA?

Gracias a su infraestructura moderna, el complejo puede disfrutarse durante todo el año. Su ubicación privilegiada al norte de Colón, rodeado de naturaleza y con vistas directas al río Uruguay, lo convierte en un destino imperdible para quienes visitan Entre Ríos, especialmente en temporada de calor, cuando el parque acuático se transforma en el gran protagonista.