Par que acuático para chicos Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando un plan perfecto para que los más chicos disfruten el fin de semana largo de marzo, hay un destino que destaca por encima del resto: Aquafan, el parque acuático Nº1 del Gran Buenos Aires. Ubicado en Tigre, combina diversión, seguridad, adrenalina moderada y espacios diseñados especialmente para niños, convirtiéndolo en una de las mejores propuestas familiares cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Un parque acuático pensado para los chicos

Aunque Aquafan es conocido por sus atracciones extremas, uno de sus mayores fuertes es su sector infantil, ideal para chicos desde los 3 años, siempre acompañados por un adulto. Este espacio incluye:

Torre de toboganes infantiles , con diferentes niveles y pendientes suaves, perfecta para que los más pequeños se diviertan sin riesgos.

Piletas de baja profundidad , diseñadas específicamente para niños que aún se están iniciando en juegos acuáticos.

Áreas de recreación acuática, incluyendo un mangrullo y juegos interactivos que los mantienen entretenidos por horas.

Además, según La Nación, el área infantil cuenta con 800 m² de juegos pensados para chicos, con toboganes, splash, torres de trepada y múltiples propuestas para que se diviertan de forma segura.

Aquafan. Foto: Instagram/aquafanparque

Actividades para todas las edades

Si bien el enfoque aquí es destacar lo ideal que es para los chicos, Aquafan también ofrece actividades para niños más grandes, preadolescentes y familias completas:

Pileta de olas : una de las favoritas entre los más chicos y sus padres, con olas suaves que recrean la sensación de estar en la playa.

Aquatube : un tobogán cerrado con giros suaves apto para mayores de 1.20 m, ideal para niños en etapa escolar.

Piletas climatizadas: perfectas para los días templados de marzo, cuando el agua fría puede ser un desafío para los más pequeños.

Los más grandes también pueden probar atracciones como el Multisurf o el Río Bravo, mientras los peques disfrutan de su sector exclusivo. De esta manera, toda la familia encuentra actividades a su medida.

Seguridad ante todo

Para tranquilidad de los padres, Aquafan establece normas claras:

Los menores de 8 años deben estar siempre acompañados por un adulto responsable .

Las piletas infantiles tienen profundidades acordes para garantizar la seguridad.

El parque no permite el ingreso con bebidas ni alimentos para asegurar un entorno cuidado.

Además, la experiencia de otros visitantes respalda su calidad: en Tripadvisor, las familias destacan especialmente la pileta de olas y el mangrullo infantil como atracciones sobresalientes para los chicos, logrando valoraciones positivas y consolidando al parque como una salida ideal para familias.

Precios y entradas para marzo

Para el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo, La Ticketera ofrece entradas desde:

$33.000 para dos personas

$17.850 para entradas individuales

Ambas con acceso a las atracciones principales y disponibilidad para comprar online.

Además, los menores de 3 años entran gratis, un beneficio ideal para familias con varios chicos.

Aquafan Foto: Tripadvisor.

Cómo llegar: fácil y accesible para toda la familia

Aquafan se encuentra en Vivanco 1509, Tigre, un punto estratégico al que se llega fácilmente desde CABA:

En tren Mitre hasta Tigre, con una caminata de 1 km hacia el parque.

En combinación Mitre + Tren de la Costa hasta estación Delta, a metros del ingreso.

En auto por Panamericana, Ramal Tigre, llegando en menos de 30 minutos desde Capital.

La accesibilidad en transporte público lo vuelve ideal para familias que no quieren manejar durante el fin de semana largo.

¿Por qué es el plan perfecto para los chicos este fin de semana largo?

Tiene uno de los sectores infantiles más completos del país.

Ofrece piletas climatizadas para días frescos.

La pileta de olas y el mangrullo son un imán para los más pequeños.

Está a menos de media hora de CABA.

Los precios son accesibles y permiten planificar con anticipación.

Si querés que los chicos vivan un día inolvidable este fin de semana largo de marzo, Aquafan es el destino ideal. Seguro, divertido, accesible y lleno de propuestas para todas las edades. Una escapada perfecta sin alejarse demasiado de la ciudad.