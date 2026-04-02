Parque acuático ideal para la familia Foto: Foto generada con IA

Con el regreso de las altas temperaturas, las familias vuelven a buscar opciones que combinen agua, descanso y actividades para todas las edades. En ese escenario, los parques acuáticos reaparecen como una de las alternativas más elegidas para pasar el día completo, escapar del calor y compartir tiempo al aire libre. Entre los destinos que más consultas generan en esta época, hay uno que se destaca por su entorno natural, sus aguas termales y su propuesta integral: el Parque Acuático de Termas del Ayuí.

Ubicado en la provincia de Entre Ríos, a pocas horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, este complejo se consolidó como una opción ideal tanto para escapadas de fin de semana como para estadías más largas, especialmente cuando el termómetro empieza a subir.

Este complejo es una de las alternativas más económicas para disfrutar del turismo termal. Foto: Municipalidad de Concordia.

Un parque acuático rodeado de naturaleza

El Parque Acuático de Termas del Ayuí se encuentra dentro del predio de Termas del Ayuí, en las afueras de la ciudad de Concordia, a orillas del lago Salto Grande. El entorno natural es uno de sus mayores atractivos: amplios espacios verdes, arboledas y vistas abiertas que convierten la visita en una experiencia distinta a la de los parques urbanos tradicionales.

El complejo cuenta con piletas de agua termal, sectores recreativos para chicos, juegos acuáticos, toboganes y áreas de relax, lo que permite que cada integrante de la familia encuentre su propio ritmo durante la jornada.

Diversión para chicos y relax para grandes

Uno de los puntos fuertes del parque es su equilibrio entre entretenimiento y descanso. Mientras los más chicos disfrutan de juegos de agua y sectores diseñados especialmente para ellos, los adultos pueden aprovechar las piletas termales, ideales para relajarse incluso en días de calor intenso.

Las aguas, de origen termal, mantienen una temperatura agradable y son valoradas por quienes buscan combinar diversión con bienestar. Esta característica diferencia al parque de otras propuestas similares y amplía su atractivo más allá del público infantil.

Termas del Ayuí. Foto: Municipalidad de Concordia.

Dónde queda y cómo llegar desde Buenos Aires

Termas del Ayuí está ubicado a pocos kilómetros del centro de Concordia, Entre Ríos, a aproximadamente 430 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso es sencillo tanto en vehículo particular como en transporte de larga distancia, lo que lo convierte en una opción viable para una escapada corta o un fin de semana largo.

Muchos visitantes eligen combinar el parque acuático con otras propuestas turísticas de la zona, como paseos por la costanera, actividades náuticas o recorridos gastronómicos.

Entradas, horarios y servicios

El parque acuático funciona con entradas diarias, cuyos valores varían según la edad del visitante y la temporada. Generalmente, se ofrecen tarifas diferenciadas para adultos, niños y jubilados, además de promociones familiares. El ingreso permite utilizar todas las piletas y sectores recreativos durante el horario de apertura.

El complejo cuenta con vestuarios, sanitarios, duchas, áreas de descanso, guardavidas permanentes y servicios gastronómicos, lo que facilita pasar el día completo sin necesidad de salir del predio.

Una escapada que se repite cada vez que vuelve el calor

Cuando las temperaturas suben, la fórmula es clara: agua, naturaleza y actividades para toda la familia. Por eso, el Parque Acuático de Termas del Ayuí vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos cerca de Buenos Aires para combatir el calor y desconectarse de la rutina.

Ya sea para pasar el día, un fin de semana o unas mini vacaciones, este parque se consolida como una opción ideal para disfrutar el verano tardío y los días de calor inesperado, con propuestas pensadas para grandes y chicos en un entorno natural único.