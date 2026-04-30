Cómo llegar a la Fiesta del Asado y la Empanada Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Fiesta del Asado y la Empanada se consolida como uno de los eventos gastronómicos más esperados de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, esta feria reúne los sabores más representativos de la cocina argentina en un entorno urbano privilegiado: el Hipódromo de Palermo, un clásico porteño que se transforma en el punto de encuentro ideal para familias, amigos y turistas.

Además de la propuesta culinaria, uno de los puntos más buscados por quienes planean asistir es cómo llegar de manera fácil y rápida, ya que el evento convoca a miles de personas durante todo el fin de semana.

¿Dónde se realiza la Fiesta del Asado y la Empanada?

El evento tiene lugar en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Avenida del Libertador 4100, entre Dorrego y Olleros, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una zona estratégica, rodeada de parques, amplias avenidas y con múltiples opciones de transporte público, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del AMBA.

Asado y la Empanada. Foto: Pexels.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo en transporte público

Llegar al Hipódromo de Palermo es sencillo y cómodo, incluso en días de alta concurrencia. Estas son las principales opciones:

Subte

La forma más práctica es utilizar la Línea D de subte y descender en la estación Plaza Italia. Desde allí, solo hay que caminar unos 10 minutos por Avenida del Libertador hasta el ingreso principal del predio.

Tren

Otra alternativa eficiente es el Tren San Martín, bajando en la estación Palermo. Desde ese punto, el Hipódromo se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro, un recorrido que se puede hacer caminando o combinando con colectivos.

Colectivos

Varias líneas de colectivos tienen paradas en las inmediaciones del Hipódromo de Palermo. Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 15, 29, 34, 36, 63 y 130, que circulan por Avenida del Libertador o calles cercanas, dejando a los visitantes a pocos metros del evento.

Llegar en auto: lo que tenés que saber

Para quienes prefieren movilizarse en auto, el acceso por Avenida del Libertador es directo. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, ya que durante el festival suele haber alta demanda de estacionamiento. En la zona existen playas privadas y espacios habilitados, aunque muchos asistentes optan por dejar el vehículo a algunas cuadras y completar el trayecto a pie.

Qué vas a encontrar en la Fiesta del Asado y la Empanada

Además de saber cómo llegar, vale la pena conocer qué ofrece esta experiencia gastronómica. El evento reúne más de 30 puestos y food trucks con una amplia variedad de cortes de carne, técnicas de cocción y recetas tradicionales.

Llega la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: NA.

Los visitantes pueden disfrutar de:

Asado a las brasas, vacío, bondiola, matambre y choripanes

Empanadas regionales: salteñas, tucumanas, cuyanas, patagónicas y más

Bebidas como vinos argentinos, cervezas artesanales, fernet y vermú

Opciones dulces y postres artesanales

Hipódromo de Palermo

Todo en un entorno al aire libre, ideal para pasar el día completo y disfrutar de la gastronomía nacional.

Un plan ideal en Palermo con entrada gratuita

La Fiesta del Asado y la Empanada en el Hipódromo de Palermo se presenta como un plan imperdible para quienes buscan buen comer, fácil acceso y un ambiente relajado. Gracias a su ubicación estratégica y a la gran conectividad del barrio, llegar al evento es simple tanto en transporte público como en auto.

Si estabas buscando qué hacer en Buenos Aires, cómo llegar a un evento gastronómico gratuito y disfrutar de los sabores más clásicos de la Argentina, esta fiesta reúne todos los ingredientes para convertirse en una salida perfecta.