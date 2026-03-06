Este parque acuatico nació en 1988 Foto: Foto generada con IA

A la vera de la ruta, donde antes sonaban risas y música de verano, hoy solo se escucha el viento chocando contra estructuras corroídas. Allí, entre pastizales y restos oxidados, se esconde Waterland: el parque acuático que prometió revolucionar el turismo en Mar del Plata y que terminó convertido en un monumento al abandono.

Un sueño tropical en plena Costa Atlántica

Durante los años ’80, Waterland fue sinónimo de modernidad. Por primera vez, Mar del Plata tenía un parque acuático de gran escala, con toboganes gigantes, piletas, estética tropical y una discoteca propia que encendía la noche veraniega. Era “la novedad”, la foto obligada de miles de turistas por temporada.

Miles de visitantes lo elegían cada verano, y no faltaban los famosos que se perdían entre sus instalaciones. Por un tiempo, la ciudad vivió la fantasía de tener su propio pedacito de Miami.

Waterland: el “Miami marplatense” Foto: Instagram @marlegonarte

El secreto que nunca debió ocultarse

Pero bajo la superficie —literalmente— había una verdad que complicaría todo. Waterland fue construido sobre un antiguo basural, un terreno inestable que desde el inicio presentaba riesgos que pasarían desapercibidos hasta que fue demasiado tarde.

Con el paso de los años, los gases del subsuelo empezaron a afectar las estructuras:

Las piletas se agrietaban.

Los cimientos cedían.

El mantenimiento se volvía una misión imposible.

La postal perfecta comenzó a mostrar su lado más oscuro.

Crisis, deudas y un cierre inevitable

A los problemas estructurales se le sumaron conflictos empresariales, deudas acumuladas y causas judiciales. Lo que había sido un símbolo de modernidad se transformó en un dolor de cabeza para sus dueños. Finalmente, el parque cerró abruptamente y nunca más volvió a abrir sus puertas.

Desde entonces, Waterland quedó congelado en el tiempo, mirando desde la ruta cómo el mundo avanza mientras sus toboganes despintados resisten entre el pasto crecido.

Hoy, sus restos oxidados son testigos de una promesa que nunca se cumplió Foto: Instagram @marlegonarte

Las ruinas que cuentan una historia

Hoy, quienes pasan frente al predio pueden ver los esqueletos de los toboganes asomar entre la vegetación como restos de una época que ya no existe. Las estructuras, aunque corroídas, siguen en pie: escaleras de hormigón oxidadas, piletas vacías, muros descascarados, todo envuelto en un silencio que contrasta con el bullicio que alguna vez reinó allí.

Waterland nunca fue demolido. Quedó tal cual, solo que sin su color, sin su brillo y sin su gente. Un espacio detenido, incómodo y fascinante a la vez.

Un recuerdo que sigue vivo en Mar del Plata

Para muchos marplatenses, Waterland es una mezcla de nostalgia y desconcierto. Una historia que parecía destinada al éxito, pero que quedó atrapada por sus propias bases: un sueño levantado sobre basura, literalmente.

Hoy, el llamado “Miami marplatense” vive únicamente en la memoria colectiva y en las ruinas visibles desde la ruta, recordándonos que no todo lo que brilla está construido para durar.