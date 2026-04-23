Mar del Plata recibirá su primer crucero de lujo. Foto: liveaboard.com

Mar del Plata avanza en su proyección internacional con la llegada confirmada de un crucero de lujo, un hecho que marca un antes y un después para su perfil turístico. El anuncio se dio tras la participación de la ciudad en la feria Seatrade Cruise Global de Miami, el encuentro más importante de la industria a nivel mundial.

El protagonista será el Seaventure, un exclusivo barco de expedición que arribará el 20 de octubre de 2026. Más que una simple escala, su llegada implica un cambio estratégico: posiciona a Mar del Plata como un punto clave para viajes hacia la Antártida, ampliando su alcance dentro del mapa global del turismo.

Mar del Plata recibirá su primer crucero de lujo. Foto: liveaboard.com

Cómo es el crucero Seaventure

A diferencia de los cruceros tradicionales, el Seaventure pertenece a la categoría de “cruceros boutique”. Tiene capacidad para solo 150 pasajeros y está especialmente diseñado para navegar en zonas polares, ofreciendo una experiencia más personalizada y enfocada en la exploración. Este tipo de propuesta apunta a un público de alto poder adquisitivo que busca viajes exclusivos y destinos menos masivos.

La escala del Seaventure forma parte de un plan más amplio que busca consolidar a la ciudad como un puerto estratégico para el recambio de pasajeros en rutas antárticas. Su ubicación y conectividad la convierten en una alternativa cada vez más atractiva frente a otros puertos del sur del continente.

Mar del Plata recibirá su primer crucero de lujo. Foto: Wikipedia

Además, ya se gestionaron nuevas fechas: hay pedidos formales para escalas en marzo de 2027 y octubre de 2027, lo que anticipa una continuidad en el tiempo y refuerza la intención de integrar a Mar del Plata en el circuito internacional de cruceros de expedición.

Interés de compañías de ultra lujo

El impacto de estas gestiones ya empezó a abrir nuevas puertas. Durante la feria en Miami, también hubo reuniones con la compañía Swan Hellenic Cruises, especializada en viajes de ultra lujo, que mostró interés en sumar a Mar del Plata en sus itinerarios a partir de 2027.

Este tipo de vínculos posiciona a la ciudad como un hub emergente del turismo de expedición en Sudamérica, capaz de atraer a empresas globales que operan en el segmento premium.

Mar del Plata recibirá su primer crucero de lujo. Foto: liveaboard.com

Impacto económico y turístico

La llegada de cruceros de este nivel no solo tiene valor simbólico, sino también efectos concretos. Se espera un aumento del turismo internacional de alto poder adquisitivo, junto con el desarrollo de servicios portuarios y logísticos.

A su vez, sectores como la gastronomía, hotelería y el comercio podrían verse beneficiados, generando empleo directo e indirecto. Este impulso también contribuye a elevar la calidad de la oferta turística local, un factor clave para competir en el segmento de experiencias exclusivas.