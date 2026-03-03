Un destino que crece en Patagonia Foto: Foto generada con IA

En la extensa costa de Santa Cruz, lejos del bullicio de los destinos tradicionales, hay un lugar que empieza a ganar protagonismo propio: el Parque Nacional Monte León, un escenario donde la estepa patagónica parece deslizarse hasta fundirse con el océano. Este paisaje de contrastes —acantilados dorados, playas amplias y fauna en estado puro— está viviendo un momento único: el turismo crece como nunca y la naturaleza vuelve a ocupar el centro de la escena.

Un ecosistema vibrante entre acantilados y colonias de pingüinos

Monte León se caracteriza por su geografía poco común. La estepa no se detiene en tierra firme: cae abruptamente hacia el Atlántico, formando un corredor natural donde es posible observar pingüinos de Magallanes, lobos marinos, aves costeras, guanacos y hasta pumas, aunque estos últimos son más esquivos. La bajamar descubre un universo entero: pulpos, anémonas, mejillones y estrellas de mar aparecen entre las rocas, revelando la riqueza intermareal del parque.

Este santuario costero, que durante años fue un secreto bien guardado por observadores de fauna y viajeros curiosos, hoy se consolida como un destino que sorprende incluso a quienes recorren la Patagonia con frecuencia.

Monte León Foto: Instagram @pn.monte.leon

Un destino que explota en popularidad

Desde 2019, las visitas al parque aumentaron más de un 286%, un crecimiento histórico que refleja el renovado interés por los paisajes remotos y las experiencias de naturaleza auténtica. Por primera vez, en 2024 los turistas internacionales superaron a los nacionales, un hito que muestra cómo Monte León empieza a destacarse más allá del mapa turístico argentino.

La intendencia del parque celebra este fenómeno y lo vive también como un compromiso: conservar un ecosistema frágil mientras crece la afluencia. Los campamentos mejorados, los refugios del viento y la presencia de motorhomes y viajeros extranjeros pintan una nueva postal del lugar.

Tranquilidad y una biodiversidad asombrosa Foto: Instagram @pn.monte.leon

Un futuro que se expande hacia el mar

Monte León se encuentra, además, en un punto clave de su historia. El Congreso evalúa la posibilidad de extender el parque hacia el océano, lo que permitiría ampliar la protección de especies y conservar los bosques de macroalgas, fundamentales para la salud marina. Si se aprueba, significaría un paso vital para resguardar uno de los ecosistemas más valiosos de la Patagonia costera.

Una carrera que rompe marcas en un escenario natural único

Dentro del parque también crece un evento que está llamando la atención: una carrera de aventura que duplicó la cantidad de participantes en sus últimas ediciones, atrayendo deportistas que buscan desafíos rodeados de naturaleza extrema. La combinación de senderos costeros, acantilados y viento patagónico convierte esta experiencia en algo incomparable.

El parque está ubicado en Santa Cruz Foto: Instagram @pn.monte.leon

¿Por qué Monte León conquista a todos?

Naturaleza intacta y sin masificación.

Fauna en estado puro, fácil de observar.

Paisajes que cambian con la marea, ideales para fotografía.

Un destino emergente, perfecto para quienes buscan experiencias nuevas.

Monte León es ese tipo de lugar que sorprende sin necesidad de grandes infraestructuras ni lujos. Su fortaleza está en lo esencial: viento, mar, silencio y vida salvaje. Una combinación que, al parecer, cada vez más personas están descubriendo.