Dónde comer el Viernes Santo Foto: Foto generada con IA

El Viernes Santo es una de las fechas más particulares del calendario gastronómico. Por tradición religiosa o simple elección culinaría, muchas personas dejan de lado la carne roja y buscan pastas caseras o platos de pescado fresco. En Buenos Aires, la demanda crece año tras año y elegir bien puede marcar la diferencia entre una comida memorable y una larga espera.

Para evitar vueltas innecesarias, seleccionamos tres restaurantes que combinan calidad, ubicación estratégica y platos ideales para la fecha, con precios orientativos y recomendaciones claras sobre qué pedir.

1. La Pescadorita: cocina de mar moderna en Palermo

La Pescadorita, clásico de Palermo Hollywood Foto: Instagram @lapescadorita

Dirección: Humboldt 1905, Palermo Hollywood

Precio promedio: $18.000 a $25.000 por persona

La Pescadorita se convirtió en un clásico porteño para quienes buscan pescado fresco bien trabajado y una experiencia cuidada, sin caer en lo excesivamente formal. Su carta gira en torno a la pesca del día, con producto que llega principalmente desde Mar del Plata y el sur argentino.

Qué pedir este Viernes Santo

Abadejo al horno con vegetales de estación

Pulpo grillado con papas rotas

Paella de pescados y mariscos (ideal para compartir)

Lenguado a la plancha con oliva y limón

El ambiente, con una estética marina relajada, lo vuelve una opción perfecta tanto para parejas como para grupos chicos. Es uno de los restaurantes más buscados en Semana Santa por su consistencia y variedad.

2. La Pesceria: pescado fresco y cocina mediterránea

La Pesceria queda en Palermo Foto: Instagram @lapesceriaok

Dirección: Av. Coronel Díaz 1651, Palermo

Precio promedio: $17.000 a $26.000 por persona

La Pesceria combina restaurante y pescadería, lo que garantiza rotación constante del producto y platos simples que respetan el sabor natural del pescado. Es una opción muy elegida durante Semana Santa por quienes buscan calidad sin excesos.

Platos recomendados

Merluza fresca a la plancha

Lenguado grillado con oliva extra virgen

Pulpo crocante con papas

Mariscos al hierro con vegetales

Funciona muy bien para almuerzos largos o cenas tranquilas y es una alternativa sólida para quienes priorizan frescura y técnica por sobre la sofisticación innecesaria.

3. Cosi Mi Piace: pastas artesanales con espíritu italiano

Pastas en CABA Foto: Instagram @cosimipiaceok

Dirección: El Salvador 4618, Palermo

Precio promedio: $14.000 a $22.000 por persona

Para quienes prefieren evitar el pescado, las pastas sin carne son una excelente alternativa para el Viernes Santo. Cosi Mi Piace se especializa en pastas artesanales hechas a diario, con recetas clásicas italianas.

Qué pedir

Fusilli al fierrito con pomodoro y albahaca

Tagliatelle al huevo con manteca y salvia

Ñoquis de papa con pesto

Ravioles de ricota y espinaca

El local tiene un patio muy buscado en feriados largos y una carta breve, clara y sin riesgos, ideal para quienes valoran platos clásicos bien ejecutados. Es una de las referencias más firmes de pastas en Buenos Aires.

Consejos clave para comer fuera este Viernes Santo

Reservar con anticipación : muchos locales se llenan desde el mediodía

Evitar los horarios pico (13 a 15 y 21 a 22:30)

Compartir platos grandes (paellas o pastas) ayuda a optimizar costos

Consultar medios de pago y promociones

Una tradición que se renueva cada año

El Viernes Santo mantiene viva una costumbre que mezcla religión, cultura y gastronomía. En una ciudad como Buenos Aires, la oferta es amplia, pero estos tres restaurantes garantizan una experiencia alineada con la fecha, sin improvisaciones ni sorpresas.

Elegir bien dónde sentarse a la mesa puede convertir una tradición en un verdadero disfrute.