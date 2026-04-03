Australia ofrece trabajos de pocas horas con alojamientos y comidas gratuitas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Australia se convirtió en uno de los destinos favoritos para los argentinos que buscan combinar viaje, trabajo y nuevas experiencias. A través de la plataforma Worldpackers, es posible acceder a múltiples oportunidades de voluntariado que permiten vivir durante semanas en entornos naturales privilegiados, muchas veces cerca de la playa, a cambio de colaborar algunas horas por día.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes desean explorar el país sin afrontar los altos costos de alojamiento. En la mayoría de los casos, los anfitriones ofrecen habitación privada y comida, mientras que los voluntarios realizan tareas simples con jornadas reducidas que suelen oscilar entre 20 y 32 horas semanales.

Australia se convirtió en uno de los destinos favoritos para los argentinos que buscan combinar viaje y trabajo. Foto: Unsplash

Este formato permite disfrutar del tiempo libre para recorrer los alrededores, descansar o conocer otros destinos, convirtiendo la experiencia en una alternativa ideal para quienes quieren salir de la rutina y sumergirse en un estilo de vida más relajado.

Voluntariados en Australia: cómo vivir gratis cerca del mar a cambio de pocas horas de trabajo

Dentro de la plataforma hay propuestas para perfiles muy variados, desde tareas rurales hasta proyectos comunitarios. Algunas de las oportunidades disponibles incluyen:

Ayuda para construir un estudio de arte en Mackay

20 horas semanales

Tareas : pintura, decoración, limpieza, construcción, reparaciones y jardinería

Duración mínima : 1 semana

Alojamiento : habitación privada

Beneficios: 1 comida diaria y 3 días libres por semana

Cuidado de animales

20 horas por semana

Tareas : cuidado de animales, construcción, reparaciones y jardinería

Duración : entre 1 y 5 semanas

Alojamiento : habitación privada

Beneficios: 3 comidas diarias y 2 días libres por semana

Encargado de granja

Hay propuestas para perfiles muy variados, desde tareas rurales hasta proyectos comunitarios. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

30 horas semanales

Tareas : construcción, ayuda en granja ecológica, jardinería y cuidado de animales

Duración mínima : 4 semanas

Alojamiento : habitación privada o compartida

Beneficios: libre uso de cocina equipada y 1 día libre por semana

Equitación y estancia en granja

32 horas de trabajo semanales

Tareas : jardinería, mantenimiento general, limpieza y cuidado de animales

Duración : entre 4 y 12 semanas

Alojamiento : habitación privada

Beneficios: 2 comidas diarias y 1 día libre a la semana

Huerta comunitaria en una ecovilla

24 horas semanales

Tareas : jardinería

Duración mínima : 4 semanas

Alojamiento : camping

Beneficios: 3 comidas diarias y 1 día libre por semana

Worldpackers: las oportunidades de voluntariado en Australia con alojamiento y comida incluidos

Australia se consolidó como uno de los países más buscados dentro de la comunidad de Worldpackers. Su diversidad de paisajes, clima agradable y estilo de vida relajado lo convierten en un destino ideal para quienes desean vivir una experiencia diferente mientras recorren el país.

Las oportunidades están pensadas para estadías cortas, con jornadas laborales reducidas que permiten equilibrar el trabajo con el tiempo libre. Esto facilita que los voluntarios puedan explorar playas, parques naturales o pequeñas ciudades cercanas durante su estadía.

Además, muchas de las propuestas se ubican en entornos costeros o rurales, lo que permite entrar en contacto directo con la naturaleza y con comunidades locales.

Trabajar y viajar en Australia: voluntariados con jornadas reducidas y tiempo libre para recorrer

Las búsquedas están orientadas a personas mayores de edad interesadas en realizar tareas sencillas y dispuestas a integrarse al entorno donde se desarrolla el voluntariado. En la mayoría de los casos no se exige experiencia previa, ya que muchas de las actividades están vinculadas al trabajo manual y a la colaboración diaria.

Australia se consolidó como uno de los países más buscados dentro de la comunidad de Worldpackers. Foto: Unsplash

Otro aspecto que destaca es que varios anfitriones aceptan postulaciones de parejas o dúos, una opción que suele enriquecer la experiencia y facilitar la adaptación al lugar.

Las postulaciones se realizan directamente a través del sitio web de Worldpackers, donde se puede acceder al listado completo de oportunidades disponibles, revisar los requisitos específicos de cada anfitrión y filtrar por país, tipo de tarea o duración de la estadía.

Desde la plataforma también es posible contactar directamente con los anfitriones antes de aplicar, lo que permite resolver dudas y elegir la experiencia que mejor se adapte al perfil de cada viajero.