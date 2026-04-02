Cociná las mejores Roscas de Pascua con esta receta fácil y práctica de crema pastelera. Foto: El brunch de Sole di Parma

Con la celebración de Pascuas pasa casi lo mismo que con la Nochebuena: llegan las preguntas obligatorias ¿adónde lo pasamos? y ¿qué comemos? La solución más elegida por las amas de casa es salir, así nadie trabaja ni se tiene que quedar lavando los platos. Sin embargo, existe una variante al almuerzo familiar. Un brunch disfrutado en compañía, durante el cual cada integrante del grupo aprovecha a comer lo que más le gusta, compartir platos dulces o salados y brindar, también vale para las reuniones de amigos.

A continuación, presentamos cinco propuestas de diferente rango de precio, algunas a la carta y otras tipo buffet, para tener unas experiencia diferente.

Cinco opciones de brunch para disfrutar Pascua en familia

1. Sole di Parma, en Tigre

El brunch de Sole di Parma. Foto: Gastronomique

Esta focaccería y pasticcería artesanal ubicada en Tigre se luce con un brunch que se vive sin horarios: una propuesta disponible durante todo el día que se adapta al ritmo y al gusto de cada comensal. Con un espíritu casero y versátil, la carta invita a armar combinaciones a medida entre opciones dulces y saladas. Hay tostadas con queso crema y mermeladas artesanales, chia pudding con granola y frutas de estación, french toast con fruta fresca, avocado sobre pan casero, y tostados en brioche de jamón y queso.

También se destacan las medialunas rellenas -como la versión con pollo, brie, rúcula y cherries confitados-, junto a croissants, fosforitos que rotan a diario, huevos revueltos con cherries y queso crema, o yogurt con granola y pan integral. Para completar, una amplia oferta de más de 25 bebidas, entre cafés clásicos y creaciones originales, acompaña una experiencia pensada para disfrutar con calma, a cualquier hora.

El brunch de Sole di Parma. Foto: Gastronomique

Además, con motivo de Pascua, del 2 al 5 de abril se suman dos roscas artesanales que podrán solicitarse tanto para llevar como para disfrutar en el local, reforzando el perfil una propuesta con preparaciones pensadas para compartir. Precio estimado: desde $20.000 por persona.

Dirección: Madero 537, Tigre, provincia de Buenos Aires.

Instagram: @solediparma

2. Cantina Recoleta, en pleno centro porteño

Presenta en su propuesta all day: una opción de brunch que combina platos dulces y salados en un mismo servicio, pensada para disfrutar tanto en la terraza como en sus salones. Con un valor de $28.000 por persona, incluye café con leche, una bebida a elección -Aperol, cerveza Stella Artois o limonada-, una porción de torta, medio tostado, huevos revueltos y un croissant o dos medialunas, además del avocado toast disponible en la carta.

Si bien el formato es individual, puede compartirse entre dos personas abonando únicamente una bebida adicional. Disponible durante todo el día, se presenta como una alternativa flexible que se adapta a distintos momentos, desde una salida de fin de semana hasta una pausa más extensa en la jornada.

Cantina Recoleta. Foto: Gastronomique

Dirección: Av. Santa Fe 1430, CABA.

Instagram: @cantinarecoleta

3. Chill Garden en Caballito

Durante Semana Santa el local permanecerá abierto y sumará sugerencias fuera de la carta con pescado, en línea con la fecha. Dentro de su propuesta, el brunch se posiciona como una de las opciones centrales, pensado para compartir entre dos personas. La experiencia incluye infusiones a elección y limonada, junto a un trifle de yogur con compota de durazno y cereales, una mini chocotorta y una porción de torta del día.

Chill Garden y su brunch. Foto: Gastronomique

En el segmento salado, ofrece un croissant de jamón y queso, una tostada de pan de campo con huevo revuelto y tomate concassé, y una ciabatta serrana con lomito ahumado, tomates secos, rúcula y queso crema con ciboulette. El precio es de $ 52.000 para dos personas y se sirve todos los días en el horario de desayunos y meriendas. El espacio funciona en una casona del siglo XIX con jardín en Caballito, donde la propuesta gastronómica se desarrolla a lo largo de la jornada en un entorno atravesado por la vegetación.

Chill Garden y su brunch. Foto: Gastronomique

Dirección: Pujol 935, CABA.

Instagram: @chillgarden.ba

4. Buono Italian Kitchen

El domingo 5 de abril, el restaurante de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center propone una edición especial de su clásico brunch dominical, con menú italiano, vinos de Bodegas Rutini, espumante y una mesa de huevos de Pascua. La propuesta está pensada para quienes quieran reunirse en familia y vivir una experiencia de inspiración italiana en un entorno cálido y relajado, entre las 13 y las 15.

El brunch del Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

Arranca con una mesa de fiambres y quesos artesanales -porchetta, bresaola, jamón crudo serrano, mortadela con pistachos, gorgonzola, camembert y cacciocavallo, entre otros- acompañada de chutneys y conservas. Le siguen preparaciones frías como vitello tonnato, ceviche de camarón y palta, salmón ahumado con crema de salmoriglio, y una variedad de ensaladas con ingredientes de estación.

El brunch del Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

Entre los platos calientes se destacan el ojo de bife madurado con puré de boniato ahumado, los canelones de ricota y hongos con passata de tomates, y el saltimbocca de pollo relleno con provoleta de cabra y risotto de quinoa. La pasta fresca -cavatelli salteado con manteca de salvia, langostinos y avellanas- y el chef’s table con truchas del Neuquén completan una carta donde la cocina italiana dialoga con productos locales de primer nivel.

El brunch del Sheraton Buenos Aires. Foto: Sheraton Buenos Aires

El cierre dulce, bautizado Piccoli Peccati (Pequeños Pecados), incluye tiramisú de la casa, mousse de chocolate con frambuesa, pavlova de frutas, key lime pie con azúcar mascabo y crème brûlée de dulce de leche, entre otras opciones. Los niños de 6 a 12 años cuentan con un menú emplatado propio -ravioles o milanesa con puré- y helados artesanales de cierre. Incluye aperitivo de bienvenida y café. El restaurante ofrece estacionamiento de cortesía y una bonificación especial para familias: los menores de 12 años abonan el 50 % del valor. El precio es de $ 110.000 por persona y requiere reserva previa (al mail BUESC-Outlets@marriott.com o al Tel.: 3016-8460).

Dirección: San Martín 1225, CABA.

5. Intercontinental Buenos Aires: en una terraza histórica

El chef ejecutivo Pablo Tarrío, responsable de las cocinas de este tradicional hotel de Montserrat preparó un menú especial para compartir en la Terraza del Virrey, junto a edificios históricos del barrio. Es especial para el domingo 5, de 13 a 15.30 e incluye: Tabla de quersos regionales (Gouda, Pategras, Azul, Morbier, Hierbas, Pepato, Brie), Tabla de fiambres y chacinados (Spianatta, Longaniza, Lomito Ahumado, Mortadela con Nuez, Bondiola), Buffet frío (Ensaladas de Estación, Vegetales Asados, Tortillas, Salmón Ahumado, Truchón Curado, Langostinos - Cilantro Lima; Setas – Aderezo Thai, Untables – Pan Naan – Olivas Marinadas, Frutos Secos, Variedad de Panes); Truchón en Croute con Crema de Cognac, Limón y Eneldo.

El brunch de Pascua del Intercontinental. Foto: Intercontinental

También Estación de pastas (cinco variedades preparadas al momento son salsas y toppings), asador con cortes seleccionados de carne Angus a la leña, Vegetales Grillados, Chorizo de Cerdo, Salsa Criolla, Chimichurri y Provenzal; y una mesa dulce con Mini Gateaux, Tortas, Macarons, Rosca de Reyes, Huevos de Pascuas y Cookies. Estará acompañado bebidas sin alcohol, vinos Navarro Correas y espumante Costa y Pampa.

El brunch de Pascua del Intercontinental. Foto: Intercontinental

Precio IVA incluido: $ 130.000, los menores entre 3 y 12 años abonan el 50 % y para los más chicos es gratis.