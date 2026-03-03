Queda cerca de CABA y es una joya rural: el pueblo poco conocido con laguna y mucho verde Foto: Foto generada con IA

A menos de unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que sorprende por su historia, su calma y su particular espíritu de resiliencia. Se trata de Beruti, un pequeño poblado del oeste bonaerense que, lejos de quedar en el olvido, logró reinventarse apostando al turismo rural y a la vida de campo.

Un pueblo nacido del ferrocarril y las grandes industrias

Fundado en 1890, Beruti surgió en torno a su estación ferroviaria, un símbolo que marcó el crecimiento de toda la región. Durante décadas, el pueblo fue un polo industrial gracias a la fábrica textil GIAT y a la empresa BAT, que atrajeron a miles de trabajadores y llenaron de vida sus calles, sus clubes y sus cines. En esa época, Beruti llegó a superar los 6.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los enclaves fabriles más importantes de la provincia.

Pero la historia dio un giro inesperado: el cierre de ramales ferroviarios, las fuertes inundaciones de 1987 y la caída definitiva de sus industrias en 2012 dejaron al pueblo al borde del abandono. Sin embargo, lejos de rendirse, su comunidad decidió reconstruirse apostando a un nuevo motor económico: el turismo.

El pueblo llegó a tener más de 6.000 habitantes Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Naturaleza, pesca y la laguna que atrae a visitantes de todo el país

Hoy, Beruti renació de la mano de su entorno natural. Su gran emblema es la Laguna Hinojo Grande, un destino muy buscado por pescadores gracias a la calidad y tamaño de sus pejerreyes. Lo que alguna vez fue territorio castigado por el agua, hoy se transformó en un ecosistema privilegiado para la fauna acuática.

Además de la pesca, la zona ofrece espacios verdes, senderos rurales y la posibilidad de disfrutar del silencio profundo del campo bonaerense, ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano.

Un museo que recupera la memoria del pueblo

Uno de los atractivos más interesantes es el Museo del Agro, ubicado en el edificio donde funcionaba la antigua GIAT. Este espacio se convirtió en una parada obligada para quienes desean conocer cómo era la vida laboral e industrial que marcó a varias generaciones de habitantes.

El museo logra una combinación especial: muestra la historia productiva del pueblo, rescata su identidad y invita a reflexionar sobre los cambios que atravesó la región.

Beruti fue fundado por el italiano José Guazzone Conde di Passalaqua Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Turismo rural: tradición, historia y paz absoluta

Beruti es un destino perfecto para quienes buscan:

Conectar con la vida de campo

Caminar sin apuro por calles tranquilas

Descubrir historias ferroviarias

Practicar pesca deportiva

Disfrutar de la hospitalidad de su comunidad

No se trata de un pueblo turístico tradicional: su encanto está en lo sencillo, lo auténtico y lo silencioso. No hay grandes centros comerciales ni circuitos masivos, sino experiencias genuinas que invitan a bajar un cambio.

Por qué Beruti es ideal para una escapada desde CABA

Quienes viajen desde Buenos Aires encontrarán un destino cercano, accesible y distinto a los clásicos pueblos rurales de la provincia. Beruti ofrece historia, naturaleza y una tranquilidad profunda, en un entorno perfecto para desconectar.

Si te gusta descubrir rincones escondidos, entender cómo los pueblos se reinventan y disfrutar del campo argentino en su esencia más pura, Beruti debería estar en tu lista de próximas escapadas.