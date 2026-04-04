Ramón Biaus, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos - Mejorada con Gemini IA.

Para quienes buscan alejarse del estrés diario y disfrutar de un fin de semana distinto, las escapadas cerca de Buenos Aires son la opción ideal. Entre parques, lagunas, reservas naturales y atractivos gastronómicos, hay un destino poco conocido que se destaca por combinar tradición rural con sabores regionales: Ramón Biaus.

Ubicado a pocos kilómetros de Chivilcoy, este pequeño pueblo de menos de 200 habitantes conserva la esencia del campo bonaerense.

Ramón Biaus, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

Sus calles y construcciones reflejan la historia de la región, como la capilla Nuestra Señora de los Dolores, levantada en 1917, o la Escuela Número 14, que forman parte del patrimonio local.

Ramón Biaus, el pueblo con la mejor gastronomía rural

Sin embargo, lo que realmente convierte a Ramón Biaus en un destino imperdible es su oferta gastronómica.

Entre los lugares más destacados se encuentra Lo del Turco, un histórico bar que evolucionó a restaurante, reconocido por su asado y matambre casero.

Ramón Biaus, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

El menú incluye entrada, picada de quesos, plato principal (carnes o pastas caseras) y postre por persona, ofreciendo una experiencia completa para los amantes de la cocina regional.

Los caminos rurales de tierra son ideales para recorrer el pueblo y sus alrededores en bicicleta, combinando paisaje y actividad física suave. Además, algunas semanas se organizan ferias artesanales o mercados rurales donde se venden productos locales.

Ramón Biaus, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

Cómo llegar a Ramón Biaus

El acceso desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo:

En auto : tomar Acceso Oeste hasta Luján y luego Ruta 5. Antes de llegar a Chivilcoy, girar a la izquierda por Ruta 30 y, en La Rica, desviarse a la derecha por un camino de tierra durante 18 km.

En transporte público : micros de larga distancia o combis hasta Chivilcoy, y desde allí 25 km hasta Ramón Biaus.

En tren: línea Sarmiento desde Once hasta Chivilcoy, combinando con transporte local hasta el pueblo.

Ramón Biaus es un destino que combina tranquilidad, historia y gastronomía, ideal para una escapada corta desde Buenos Aires y descubrir la auténtica esencia rural de la provincia.

Ramón Biaus, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

¿Por qué elegir Ramón Biaus?