El mejor lugar para esquiar no está en Sudamérica:

Una de las estaciones de esquí más espectaculares del mundo. Foto: Beidahu Ski Resort

Si bien Sudamérica es hogar de muchos centros de esquí tan impresionantes que atraen a turistas de todo el mundo, hay bases en Asia que incorporan infraestructura de primer nivel para que los deportistas disfruten incluso el viaje hacia la pista.

En este sentido, la estación de esquí Jilin Beidahu, en China, inauguró el revolucionario tren bala llamado CR400BF-GZ Fuxing, más reconocido por el público local como “Dragón de Nieve”.

La estación de esquí de jilin beidahu, en China. Foto: Xinwen

La implementación de este servicio público convierte a la estación en uno de los destinos más atractivos para visitantes de todo el mundo. Es que el trayecto terrestre, que previamente superaba las tres horas promedio en llegar a la base, se reduce ahora a 50 minutos.

Pero eso no es todo. También convierte la visita a Beidahu en una experiencia imperdible, dado que esta formación es la única en el mundo capaz de mantener velocidades constantes de 350 kilómetros por hora bajo las rigurosas condiciones climáticas de la zona, donde la nieve y las temperaturas heladas complican los caminos.

Una de las estaciones de esquí más grandes de Asia, en China

La estación de esquí de Beidahu se encuentra en la ciudad de Jilin. Está catalogada como “base de demostración de la industria del turismo deportivo nacional”, dado que fue sede de entrenamiento para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022.

Ubicada en la zona de esquí más privilegiada del mundo, cuenta con una pista con un desnivel máximo de 870 metros y hasta 160 días de nieve al año. La estación de esquí de Beidahu ofrece excelentes pistas, marcadas por una abundante nieve.

Una estación de esquí de primer nivel en China. Foto: Pixabay

Gracias a la calidad de su nieve, seca y casi pulverulenta, se la conoce como “el paraíso de la nieve rosa”. Cuenta con 64 pistas de esquí, con una longitud total de 72 kilómetros y una superficie total de 239 hectáreas. Equipada con 11 teleféricos de alta velocidad y 7 cintas transportadoras, es la estación de esquí más grande de Asia.

La estación de esquí del lago Beida cuenta con completas instalaciones, numerosos hoteles de categoría y un centro de servicios de esquí integral que combina turismo, vacaciones, entrenamiento para competiciones, tiendas de restauración y servicios para conferencias.