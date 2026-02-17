Cafetería bien etre café. Foto: Instagram/bienetrecafe

En el corazón de Villa del Parque y lejos del ruido de las avenidas, se esconde un café que conquista a quienes buscan una experiencia distinta. Se trata de bien etre café, un local gastronómico que no tiene grandes carteles ni vidrieras llamativas y que se convirtió en un verdadero hallazgo para vecinos y amantes del buen café.

El local gastronómico, que abre de martes a domingo de 8 a 21 horas, cuenta con techos altos y una decoración cálida, una cascada de ensueño, plantas, ventanales y luces tenues que invitan a quedarse. Además, otra de las cosas positivas de esta cafetería es que es pet friendly.

Cafetería bien etre café. Foto: Instagram/bienetrecafe

Los clásicos de su menú

La estrella indiscutida es el café de especialidad, preparado con granos seleccionados y distintos métodos de extracción. Desde el clásico espresso hasta opciones de café frío, cada taza se sirve con dedicación y detalle.

La carta también incluye pastelería artesanal sin TACC, veggie, tortas caseras, cookies y opciones saladas para brunch, como tostadas con palta, sándwiches gourmet y croissants rellenos, entre muchos otros platos.

Cafetería bien etre café. Foto: Instagram/bienetrecafe

Por otro lado, uno de los mayores atractivos es su patio, un oasis verde que se vuelve protagonista en los días soleados. Allí, entre plantas y mesas al aire libre, el tiempo parece pasar más lento.

Aunque muchos lo descubren por recomendación boca a boca o por redes, el café mantiene ese aire de secreto bien guardado que lo hace especial. En un barrio tradicional y residencial como Villa del Parque, este espacio demuestra que todavía existen lugares por descubrir, donde el café es una excusa para disfrutar de una pausa distinta en medio de la rutina.

Cafetería bien etre café. Video: Instagram/bienetrecafe

Cómo llegar a bien etre café

Para llegar a bien etre café, la cafetería ubicada en Simbrón 3323, se puede acceder tanto en transporte público como en auto desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Transporte público:

Una de las opciones más prácticas es el tren de la Línea San Martín. Hay que descender en la Estación Villa del Parque y, desde allí, caminar aproximadamente 15 a 20 minutos hasta la cafetería.

En colectivo, varias líneas circulan por la zona y dejan a pocas cuadras de la dirección. Entre las principales se encuentran las líneas 84, 80, 134, 146 y 47, que cuentan con paradas sobre la calle Simbrón y arterias cercanas. Se recomienda descender en las inmediaciones de Simbrón y Emilio Lamarca o Simbrón y Tinogasta, y completar el recorrido a pie.

Vehículo:

Para quienes elijan trasladarse en auto, el acceso es sencillo desde distintos barrios porteños. Desde el centro, una de las vías más directas es tomar la avenida San Martín en dirección oeste y luego continuar por calles internas hasta empalmar con Simbrón. El tiempo estimado de viaje es de entre 15 y 25 minutos, dependiendo del punto de partida y del tránsito.