Florencia, Italia. Foto: Unsplash.

Italia es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Cada año recibe a millones de viajeros que llegan en busca de su enorme patrimonio histórico, sus ciudades de arte, monumentos emblemáticas y pueblos pintorescos.

Para muchos argentinos, además, el viaje tiene un valor especial: recorrer Italia es también reconectar con las raíces de los abuelos y bisabuelos que emigraron desde allí y dejaron una huella profunda en la identidad cultural del país.

Cinco destinos de Italia que tenés que recorrer alguna vez en tu vida

1- Venecia

Venecia, Italia. Foto: Unsplash.

Venecia es una ciudad única en el mundo. El primer contacto con su laguna y sus islas ya sorprende, pero es al caminar por el centro histórico, entre puentes y canales, cuando se entiende por qué enamora a millones de personas. Cada rincón tiene encanto y la sensación de estar dentro de una postal permanente.

Entre sus principales símbolos, se destacan: la Plaza de San Marcos, con la Basílica y su campanario, el Puente de los Suspiros y el Puente de Rialto. No es casual que Venecia sea uno de los destinos más elegidos para viajes románticos y lunas de miel. Junto con su laguna, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

2- Roma

Roma, Italia. Foto: Unsplash.

Roma es una ciudad que emociona a cada paso. Su centro histórico reúne más de 25.000 sitios de interés y también está reconocido por la UNESCO. Visitar Roma es viajar al pasado al recorrer lugares icónicos como el Coliseo, el Panteón, los Foros Imperiales, el Circo Máximo y el Palacio Venezia.

Entre los puntos más fotografiados se encuentran la Fontana di Trevi y la Piazza Navona, con la famosa Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Dentro de la ciudad se ubica además el Vaticano, uno de los sitios más visitados del mundo, donde se alza la imponente Basílica de San Pedro junto a los edificios de la Santa Sede.

3- Milán

Milán, Italia. Foto: Unsplash.

Milán es una ciudad moderna y cosmopolita, siempre conectada con las últimas tendencias en moda, gastronomía, diseño y cultura. El recorrido suele empezar en el centro histórico, dominado por el imponente Duomo de Milán, con sus agujas de mármol y la famosa Madonnina que observa la ciudad desde lo alto. Desde la plaza del Duomo nace la elegante Galería Vittorio Emanuele II, repleta de tiendas y cafés, que lleva directamente hasta la Piazza della Scala, donde se encuentra el célebre teatro de ópera.

Gracias a su excelente sistema de transporte (tranvías, metro y colectivos) es fácil llegar desde el centro a otros puntos destacados como el Castillo Sforzesco y la Pinacoteca de Brera. Milán también es sinónimo de compras, tanto en el famoso Cuadrilátero de la Moda como en las boutiques vintage de la zona de Cinque Vie. Además, a lo largo del año se celebran exposiciones y eventos culturales que la convierten en un destino ideal para los amantes del arte.

4- Las Cinque Terre

Liguria, Italia. Foto: Unsplash.

Las Cinque Terre son uno de los paisajes más impactantes de Italia: pueblos de colores colgados de los acantilados, playas entre rocas y senderos con vistas al mar. Esta región de la Riviera de Liguria está formada por cinco localidades: Corniglia, Manarola, Monterosso, Riomaggiore y Vernazza.

El Parque Nacional de las Cinque Terre se puede recorrer a pie por sus numerosos caminos, como el tramo Monterosso–Vernazza, el famoso Sentiero Azzurro o la romántica Via dell’Amore. También, es posible moverse en tren entre los pueblos, ya que todos cuentan con estación. Desde 1997, esta zona es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

5- Florencia

Florencia, Italia. Foto: Unsplash.

Florencia es un museo al aire libre. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, invita a recorrerlo caminando para descubrir joyas como la Catedral de Santa María del Fiore, el Palazzo Vecchio, la Basílica de Santa Croce y la Galería de la Academia. En cada esquina hay arte, belleza e historia.

Uno de los imperdibles es la Galería de los Uffizi, con obras maestras únicas en el mundo. También vale la pena visitar el Palacio Pitti, que alberga la Galería Palatina con pinturas de Rafael y Tiziano, los antiguos apartamentos de los Medici y una importante colección de arte moderno. El paseo se completa cruzando el Ponte Vecchio, uno de los grandes símbolos de Florencia.