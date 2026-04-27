Termas para jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Descansar bien, sin viajar largas distancias y con beneficios concretos para la salud es posible. A solo 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un complejo termal se convirtió en una de las escapadas preferidas para quienes buscan una experiencia reparadora, especialmente jubilados y adultos mayores, que acceden a descuentos especiales y servicios pensados para su comodidad.

Ubicadas en General Belgrano, las Termas del Salado combinan aguas termales de origen profundo, instalaciones modernas y un entorno natural que invita a bajar el ritmo. La cercanía con CABA permite organizar una salida de uno o dos días, sin estrés ni planificación compleja.

Un complejo termal pensado para el bienestar

El predio ofrece piletas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 40 grados, ideales para aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir tensiones acumuladas. Las aguas termales son reconocidas por sus propiedades terapéuticas y su efecto positivo en la movilidad y el descanso.

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

Además de las piscinas, el complejo cuenta con zonas de relax, spa, vestuarios completos, lockers y alquiler de batas, lo que permite disfrutar la jornada con total comodidad. El ambiente es tranquilo y ordenado, un diferencial valorado por quienes buscan escapar del ruido urbano.

Beneficios y servicios especiales para jubilados

Uno de los grandes atractivos de las Termas del Salado son los descuentos para jubilados, que hacen que la experiencia sea más accesible sin resignar calidad. Presentando el carnet correspondiente, los adultos mayores acceden a una tarifa reducida y pueden disfrutar de todos los servicios del complejo.

Termas del Salado. Foto: Instagram/termasdelsalado

El lugar también dispone de enfermería, seguridad permanente y espacios de descanso, lo que suma tranquilidad. Esta combinación convierte a las termas en una opción ideal tanto para viajes individuales como para escapadas en pareja o en grupos de amigos.

Precios de entrada y pases por varios días

Las entradas se compran de manera presencial y los cupos diarios son limitados para garantizar una mejor experiencia.

Valores de referencia:

Entrada general: $22.000

Jubilados: $17.600

Menores hasta 11 años: $13.200

Residentes de General Belgrano: $11.000

Personas con discapacidad: $10.000

Menores de 3 años: sin cargo

Para quienes desean extender la estadía, existen los pasaportes termalistas, que permiten ingresar dos o tres días consecutivos sin alojamiento. Los precios varían según la cantidad de jornadas y la categoría del visitante, y oscilan aproximadamente entre $20.500 y $45.600.

Cómo llegar a las Termas del Salado desde CABA

Llegar desde Buenos Aires es simple y rápido. El viaje dura cerca de dos horas en auto, dependiendo del tránsito.

Opciones de acceso:

Ruta 3: Autopista Ricchieri, atravesando Cañuelas y San Miguel del Monte, luego RP 41 y RP 29 hasta General Belgrano.

Autopista Buenos Aires – La Plata y Ruta 2: Cruce hacia RP 215, Coronel Brandsen y RP 29 hasta destino final.

Las rutas están asfaltadas y bien señalizadas, lo que permite viajar sin complicaciones incluso para una escapada improvisada.

Por qué elegir una escapada termal cerca de Buenos Aires

No requiere viajes largos ni vuelos

Ofrece descuentos para jubilados

Brinda beneficios reales para la salud

Es ideal para descansar uno o dos días

Funciona todo el año

En tiempos donde el descanso es una necesidad, las termas cercanas a Buenos Aires se posicionan como una alternativa concreta para pausar, recargar energías y volver distinto. Y cuando además hay tarifas especiales para jubilados, el plan se vuelve todavía más atractivo.