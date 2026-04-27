Termas para jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar para descansar y cuidar la salud sin gastar de más es posible. En distintas regiones del país, las termas argentinas lanzaron promociones especiales para jubilados, con descuentos que en algunos casos alcanzan el 60% sobre el valor general. Aguas cálidas, piletas cubiertas y al aire libre, entornos naturales y tarifas accesibles convirtieron al turismo termal en una de las escapadas más buscadas por adultos mayores.

A continuación, una guía práctica con precios vigentes, beneficios y cómo llegar a los complejos más populares.

Termas de Colón (Entre Ríos): hasta 60% de descuento para jubilados

Ubicadas a orillas del río Uruguay, las Termas de Colón son una de las opciones más convenientes del Litoral. El complejo cuenta con 13 piscinas con temperaturas entre 32°C y 40°C, áreas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, además de sectores de relax pensados para estadías prolongadas.

Termas de Colón. Foto: termascolon.gov.ar

Precios (vigentes hasta el 30 de junio de 2026):

Jubilados: $8.000

Entrada general (+10 años): $20.000

Menores (3 a 10): $5.700

Menores de 2 y personas con discapacidad (CUD): sin cargo

Acceso vehicular: $6.000

Cómo llegar:Desde CABA, se accede en auto por RN 14 hasta el empalme con Ruta 135 (aprox. 320 km). Hay micros directos desde Retiro y servicios regionales.

Termas de Federación (Entre Ríos): descuento estable y parque acuático

Terma Federación Foto: Foto generada con IA





El Parque Termal de Federación es un clásico del turismo termal argentino. Ofrece piletas termales, parque acuático y amplias áreas verdes, con tarifas diferenciadas para jubilados durante todo el año.

Precios 2026:

Jubilados y pensionados: $14.500

Entrada general: $22.000

Menores (1 a 12): $11.000

Personas con discapacidad: gratis (presentando certificado)

Cómo llegar:Desde Buenos Aires, por RN 14 (aprox. 480 km). Micros desde Retiro, Rosario y Santa Fe llegan a la terminal de Federación.

Termas de Dolores (Buenos Aires): una escapada cerca y accesible

Para quienes buscan una opción cercana a la provincia de Buenos Aires, Dolores ofrece un complejo moderno con piletas cubiertas y semicubiertas, ideal para otoño e invierno.

Precios 2026:

Jubilados y pensionados: $14.400

Entrada general: $17.500

Contingentes de jubilados: $12.200

Cómo llegar:A solo 210 km de CABA por Ruta 2, con acceso directo. También hay micros diarios desde Retiro.

Termas Marinas Park (San Clemente del Tuyú): termas cerca del mar

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Una combinación distinta: aguas termales y entorno costero. En temporada baja, el parque lanza promociones especiales para jubilados.

Precios estimados:

Jubilados y pensionados: $12.000 a $13.000

Entrada general: desde $15.000

Cómo llegar:Desde Buenos Aires, por Ruta 2 y luego Ruta 11 hasta San Clemente del Tuyú.

Termas de Tapalqué (Buenos Aires): tranquilidad y entorno natural

Reconocidas por su ambiente calmo, las Termas de Tapalqué son ideales para quienes priorizan descanso y precios diferenciados.

Precios vigentes:

Jubilados y pensionados: $16.500

Entrada general: $22.000

Residentes: $11.000

Cómo llegar:Desde CABA por RP 51 (unos 270 km). Servicios de micros regionales conectan con la localidad.

Consejos para aprovechar las promos

Ir de lunes a viernes suele garantizar precios más bajos.

Presentar DNI y comprobante/credencial de jubilado.

Consultar beneficios con hoteles adheridos o compras online.

Verificar fechas de vigencia según temporada.

Conclusión:Las termas argentinas siguen siendo una de las alternativas más atractivas para jubilados que buscan bienestar, naturaleza y ahorro. Con descuentos reales y propuestas adaptadas, el turismo termal se consolida como una escapada inteligente para disfrutar todo el año.