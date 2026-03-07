Canal 26
Marzo es uno de los mejores meses del año para hacer una escapada tranquila: el clima es más amable, los destinos están menos concurridos y los precios se vuelven más accesibles. Para los jubilados que buscan descansar sin viajar lejos, existe una opción perfecta muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires: San Miguel del Monte, un entorno natural con laguna, spa y piletas que permite desconectar por completo en solo un día.

¿Por qué marzo es el mes perfecto para viajar?

Para los adultos mayores, marzo ofrece ventajas únicas:

  • Temperaturas templadas que permiten disfrutar del aire libre sin sufrir el calor del verano.
  • Menos gente, ideal para quienes buscan tranquilidad.
  • Promociones fuera de temporada, perfectas para ahorrar.
  • Ambientes más seguros y relajados, con menos aglomeraciones.

Este combo convierte marzo en el momento ideal para dedicarse al bienestar físico y emocional.

Naturaleza, laguna y caminatas suaves: descanso garantizado

Muy cerca de CABA se encuentra un predio en San Miguel del Monte rodeado de verde, con una laguna cristalina, senderos planos perfectos para caminatas suaves y espacios pensados para relajarse. Es un destino ideal para:

  • Leer bajo la sombra
  • Hacer actividad física moderada
  • Disfrutar del canto de las aves
  • Respirar aire puro lejos del ruido de la ciudad

La cercanía lo vuelve perfecto para quienes no desean realizar viajes largos.

Spa, piletas y bienestar: pensado para adultos mayores

El complejo ofrece servicios que lo hacen especialmente atractivo para jubilados:

Hidromasajes y piletas climatizadas

Perfectas para aliviar tensiones musculares o simplemente relajarse.

Tratamientos de spa

Masajes descontracturantes, piedras calientes y rituales de relajación que ayudan a mejorar la circulación y reducir el estrés.

Espacios amplios y accesibles

Áreas diseñadas para moverse cómodamente y con seguridad.

Gastronomía casera y saludable

En estos predios suele haber opciones pensadas para todos los gustos, desde platos caseros tradicionales hasta opciones livianas ideales para quienes buscan cuidar su alimentación. Comer con vista a la laguna es un plus incomparable.

A solo una hora de CABA: el plan perfecto sin complicaciones

Uno de los mayores beneficios para los jubilados es que no hace falta viajar mucho: en menos de una hora se llega al lugar en auto o transporte privado. Esto lo convierte en una escapada ideal para:

  • Un día completo de relax
  • Una salida de fin de semana
  • Celebraciones familiares tranquilas
  • Desconexión sin tener que planificar demasiado

¿Por qué este destino es perfecto para jubilados en marzo?

Porque combina:

  • tranquilidad
  • naturaleza
  • bienestar
  • accesibilidad
  • cercanía
  • precios más convenientes

Todo lo que se necesita para disfrutar de un mes ideal para descansar y cuidarse.