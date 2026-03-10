Escapada a 60 kilómetros de CABA Foto: Foto generada con IA

A solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino ideal para quienes buscan una escapada corta sin alejarse demasiado de la rutina urbana. San Vicente, ubicado al sur del conurbano bonaerense, se consolidó como una de las opciones preferidas para pasar el día rodeado de naturaleza, gastronomía criolla y patrimonio histórico.

Un entorno natural perfecto para desconectar

Uno de los mayores atractivos del lugar es la Laguna del Ojo, un espejo de agua de aproximadamente 180 hectáreas que forma parte de la cuenca del río Samborombón. Su entorno está acompañado por la Reserva Natural de San Vicente, donde se mezclan juncos, sauces, eucaliptos y una variada presencia de aves como garzas, patos silvestres y caracoleros, convirtiéndolo en un punto ideal para la observación de fauna y el contacto directo con la naturaleza.

La laguna cuenta con áreas recreativas, parrillas y espacios para picnic, muy concurridos los fines de semana. También es un lugar elegido para actividades como kayak, caminatas, pesca deportiva o simplemente descansar frente al agua.

Otra descripción reciente destaca a la laguna como uno de los escenarios más valorados de San Vicente, ideal para paseos al aire libre y días tranquilos rodeados de verde.

Laguna de San Vicente. Foto INSTAGRAM @reserva_san_vicente

Historia viva: la Quinta 17 de Octubre

San Vicente también ocupa un lugar especial dentro de la historia argentina. Allí se encuentra la Quinta 17 de Octubre, actual Museo Histórico Municipal. La residencia perteneció a Juan Domingo Perón y fue escenario de numerosos momentos clave. El predio conserva objetos personales, documentos y espacios originales que permiten comprender mejor la vida política del expresidente.

El museo se levanta sobre un terreno de 19 hectáreas que incluye construcciones antiguas, caballerizas, jardines y hasta el vagón del tren presidencial. Las visitas guiadas, realizadas por especialistas locales, enriquecen la experiencia y ayudan a reconstruir la importancia histórica del sitio.

Otras fuentes refuerzan la relevancia cultural de la residencia, destacándola como uno de los hitos históricos del pueblo y una parada obligatoria para quienes buscan comprender su pasado.

San Vicente

Gastronomía criolla y vida de pueblo

San Vicente mantiene una identidad bonaerense clásica: calles tranquilas, restaurantes familiares, parrillas y casas de campo donde predominan los sabores típicos como asados, empanadas criollas y pastas caseras. Para quienes buscan una escapada que combine aire libre y buena comida, el destino ofrece una variedad de alternativas accesibles.

Cómo llegar

El acceso es sencillo: se puede llegar en aproximadamente una hora desde la Ciudad de Buenos Aires por la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas, tomando posteriormente la Ruta Provincial 52 que conduce directo al centro del pueblo.

Otras rutas alternativas incluyen conexiones por Alejandro Korn y la Ruta Provincial 58, e incluso opciones de transporte público mediante tren y colectivos.