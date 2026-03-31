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Por Canal 26
martes, 31 de marzo de 2026, 22:30
Termas para toda la familia
Termas para toda la familia Foto: Foto generada con IA

Semana Santa es el momento perfecto para hacer una pausa, viajar sin apuro y disfrutar de experiencias que combinan descanso, salud y diversión. Para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, las termas cercanas a CABA se han convertido en una de las opciones más buscadas, especialmente por jubilados que buscan relax y familias con chicos que quieren entretenimiento seguro. A continuación, una guía completa y 100% original para planificar una escapada termal inolvidable.

¿Por qué elegir termas en Semana Santa?

El fin de semana largo suele tener temperaturas agradables y menos calor extremo, lo que hace que los complejos termales sean más disfrutables. Además:

  • Las aguas termales ayudan a aliviar dolores articulares y musculares, muy valorado por adultos mayores.
  • Muchos parques cuentan con piletas lúdicas, toboganes y juegos de agua, ideales para los más chicos.
  • Es un plan que une generaciones: abuelos, padres y nietos pueden compartir tiempo de calidad.

Termas recomendadas cerca de CABA

1. Termas del Salado (General Belgrano)

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

Ubicadas a poco más de 150 km de CABA, son una de las preferidas por jubilados.Puntos destacados:

  • Aguas con propiedades relajantes y terapéuticas.
  • Complejo accesible, con rampas y sectores tranquilos.
  • Ideal para una escapada de 2 o 3 noches.

Para Semana Santa, el ambiente es sereno y todavía apto para familias, sin el exceso de público del invierno.

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2. Parque Termal Dolores

Parque Termal Dolores.
Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Una de las opciones más modernas de la provincia de Buenos Aires, a unas 3 horas de la ciudad.Por qué gusta tanto a las familias:

  • Sectores diferenciados: piletas tranquilas y zonas recreativas.
  • Servicios gastronómicos y espacios verdes amplios.
  • Excelente combinación entre descanso adulto y diversión infantil.

Muchos hoteles ofrecen paquetes especiales para jubilados durante Semana Santa.

3. Termas Tapalqué

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa
Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Un destino que crece año a año y mantiene un perfil familiar.Ideal para quienes buscan:

  • Precios accesibles.
  • Un entorno natural, sin estrés urbano.
  • Actividades suaves que se disfrutan con chicos de todas las edades.

Es una gran alternativa para quienes desean algo cercano y menos masivo.

4. Termas Marinas Park (San Clemente del Tuyú)

Termas Marinas Park. Foto: termasmarinas.com.ar

Aunque más asociadas al verano, durante Semana Santa siguen siendo una gran opción.Ventajas principales:

  • Vista al mar y aire puro.
  • Sectores cubiertos, perfectos si refresca.
  • Toboganes y piletas para niños, pero también circuitos de relax para adultos mayores.

Consejos para viajar con jubilados y niños

  • Reservar con anticipación: Semana Santa tiene alta demanda.
  • Elegir complejos con servicios médicos cercanos y buena accesibilidad.
  • Verificar horarios y temperaturas de las piletas, sobre todo para chicos pequeños.
  • Priorizar alojamientos cercanos al complejo para evitar traslados largos.

Beneficios de las termas para la salud

Las aguas termales no solo relajan:

  • Mejoran la circulación.
  • Ayudan a reducir el estrés y el insomnio.
  • Son un complemento ideal para personas con artrosis o contracturas.

Para los chicos, el beneficio es más lúdico: juego al aire libre, menos pantallas y contacto con la naturaleza.

Una escapada que lo tiene todo

Las termas cerca de CABA en Semana Santa representan una de las mejores decisiones de viaje para jubilados y familias con chicos. Son accesibles, seguras y ofrecen una experiencia completa que combina bienestar, entretenimiento y descanso.

Si estás pensando en un plan distinto para el próximo feriado largo, las termas son una apuesta segura que sigue creciendo en búsquedas, interés y satisfacción. Ideal para desconectar… y volver renovado.