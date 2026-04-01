Disfrutá del relax del agua termal y sumale toda la diversión Foto: Instagram @codesal_er

El turismo termal viene creciendo con fuerza en Argentina y cada vez más personas buscan escapadas cortas que combinen descanso, naturaleza y bienestar. En ese contexto, existe un destino poco conocido que reúne todos esos ingredientes: aguas termales con beneficios terapéuticos, ubicadas a la orilla de un río y a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Junto al Lago Salto Grande y el río Uruguay, se encuentran termas terapéuticas. Este lugar se convirtió en una opción ideal tanto para familias como para parejas o viajeros que buscan reconectar con el cuerpo y la mente sin hacer largos trayectos.

Un oasis natural ideal para una escapada de fin de semana

A diferencia de los complejos turísticos masivos, las Termas del Ayuí se destacan por su entorno de flora y fauna autóctona, siendo un entorno natural privilegiado. Las piscinas de aguas cálidas se integran al paisaje ribereño, permitiendo disfrutar de vistas abiertas al río y atardeceres únicos.

La experiencia no se limita al relax: el sonido del agua, la vegetación y el aire puro generan un clima perfecto para desconectarse del estrés cotidiano. Es una de las razones por las cuales el turismo de cercanía se volcó cada vez más hacia este tipo de propuestas.

Áreas ideales para grandes y chicos Foto: Instagram @codesal_er

Beneficios terapéuticos de las aguas termales

Las aguas del Ayuí, que brotan de este complejo termal, poseen una alta concentración de minerales, lo que les otorga propiedades reconocidas para la salud. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Alivio de dolores musculares y articulares

Mejora de la circulación sanguínea

Reducción del estrés y la ansiedad

Efecto positivo sobre la piel

Bienestar general y sensación de relajación profunda

Especialistas en turismo de bienestar coinciden en que los baños termales son una excelente alternativa natural para complementar tratamientos médicos y mejorar la calidad de vida.

Viví la experiencia completa en Termas del Ayuí Foto: Instagram @codesal_er

Actividades para disfrutar durante todo el año

Uno de los grandes atractivos de este destino es que puede visitarse en cualquier estación. Las piscinas mantienen temperaturas agradables incluso en invierno, mientras que en verano se pueden combinar con actividades al aire libre.

Entre las propuestas más elegidas por los visitantes se destacan:

Senderos y caminatas junto al río

Espacios de descanso con reposeras y sombras naturales

Servicios de spa y masajes relajantes

Gastronomía regional

Áreas recreativas para niños

Esto lo convierte en una opción completa tanto para una escapada exprés como para una estadía más prolongada. Las Termas de Punta Viracho, también en Concordia, ofrecen una experiencia distinta: dos piscinas ubicadas a pocos metros de una playa de piedras junto al Lago Salto Grande.

Cómo llegar desde Buenos Aires y por qué elegir este destino

Ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es sencillo en vehículo particular y también en transporte público. Esto lo posiciona como uno de los destinos termales más accesibles del país, ideal para quienes no quieren pasar horas en la ruta.

Además, en comparación con otros centros turísticos más conocidos, suele ofrecer precios más competitivos, menor cantidad de visitantes y una experiencia más tranquila y auténtica.

Turismo de bienestar: una tendencia en crecimiento

El auge del turismo de bienestar no es una casualidad. Cada vez más personas priorizan viajes que aporten beneficios reales a la salud física y emocional. En ese marco, las aguas termales a la orilla del río se consolidan como una alternativa perfecta para descansar, relajarse y volver renovados.

Este rincón cercano a Buenos Aires demuestra que no hace falta viajar lejos para vivir una experiencia reparadora, en contacto con la naturaleza y con efectos positivos para el cuerpo.