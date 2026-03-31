Comer pescado el Viernes Santo Foto: Foto generada con IA

El Viernes Santo es una de las fechas más importantes del calendario gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires. Cada año, miles de personas buscan dónde comer pescado en CABA, ya sea por tradición religiosa o por elección culinaria. La demanda crece, los restaurantes se llenan y elegir con anticipación es clave.

Por eso, te presentamos esta selección de tres lugares para comer pescado en Buenos Aires el Viernes Santo, con estilos distintos, buena reputación, direcciones exactas y precios orientativos. Una guía pensada para posicionar en buscadores, lograr alto CTR y mantenerse vigente año tras año.

1. La Pescadorita: cocina de mar moderna en Palermo

La Pescadorita, clásico de Palermo Hollywood Foto: Instagram @lapescadorita

Dirección: Humboldt 1905, Palermo Hollywood

Precio promedio: $18.000 a $25.000 por persona

Reservas: Muy recomendadas (alta demanda en Semana Santa)

Si preferís una experiencia más actual y gourmet, La Pescadorita es una de las mejores opciones para comer pescado en CABA. Con una estética moderna y una carta súper cuidada, este restaurante logra combinar técnicas contemporáneas con producto fresco de primera calidad.

Entre los favoritos del Viernes Santo se destacan el abadejo al horno con vegetales, el salmón rosado con puré de coliflor y los mejillones al vino blanco. También cuentan con entradas frías y platos ideales para quienes buscan algo liviano pero sofisticado.

Un punto fuerte es su excelente selección de vinos blancos, pensados específicamente para acompañar pescados y mariscos.

Perfecto para parejas o grupos que buscan calidad premium y ambiente relajado.

2. La Pesceria: pescado fresco y cocina mediterránea en Palermo

La Pesceria queda en Palermo Foto: Instagram @lapesceriaok

Dirección: Av. Cnel. Díaz 1651, Palermo

Precio promedio: $17.000 a $26.000 por persona

Reservas: Altamente recomendadas para Viernes Santo

La Pesceria se consolidó como uno de los restaurantes de pescado más buscados de Palermo, especialmente durante Semana Santa. Su propuesta gira en torno a la pesca fresca del día, con preparaciones simples que realzan el sabor natural del producto.

Entre los platos más elegidos para el Viernes Santo se encuentran el lenguado grillado con oliva, la merluza fresca a la plancha, el pulpo crocante con papas y distintas opciones de mariscos de inspiración mediterránea. También se destacan sus entradas frías ideales para compartir.

El local combina restaurante y pescadería, permitiendo comer en el lugar y comprar pescado fresco para llevar, algo muy valorado en esta época del año.

Perfecta para quienes buscan calidad, frescura y una experiencia moderna.

3. Viejo Mundo Bodegón: pescado y cocina casera con espíritu de barrio

Una joya de La Paternal Foto: Instagram @viejomundobodegon

Dirección: Av. Warnes 2702, La Paternal

Precio promedio: $11.000 a $17.000 por persona

Reservas: Sugeridas

Viejo Mundo Bodegón es una de esas joyas barriales que ganaron fama por su cocina abundante y sabores bien argentinos. Ubicado sobre la tradicional Avenida Warnes, este restaurante es una opción muy buscada para comer pescado el Viernes Santo sin salir del circuito de bodegones porteños.

Durante Semana Santa, el pescado cobra protagonismo en platos como la merluza fresca al horno, el filet de pescado a la romana, el lenguado a la plancha y preparaciones especiales fuera de carta. Las porciones son generosas, el ambiente es familiar y los precios se mantienen accesibles.

Es una excelente alternativa para quienes priorizan comer bien, en cantidad y con atención cercana, en un entorno relajado y sin pretensiones.

Ideal para quienes buscan sabor casero y precios moderados el Viernes Santo.

Consejos para comer pescado en CABA el Viernes Santo