Cordero asado Foto: Instagram @elencuentroasador.criollo

El partido bonaerense de Magdalena se prepara para una jornada de tradición y sabor con la 2° Fiesta del Cordero, que se realizaría el domingo 24 de mayo desde las 10 en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena. Con más de 100 corderos al asador como principal atracción, el evento promete reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura rural.

Desde temprano, el público podrá acercarse al predio para disfrutar de una propuesta que combina gastronomía, espectáculos y costumbres criollas. La actividad comenzará por la mañana con pruebas de riendas, una de las competencias más representativas del mundo gaucho.

Cómo llegar a Magdalena en tren, auto o transporte público

Para quienes elijan llegar en auto, Magdalena se ubica a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires – La Plata, continuando por la Ruta Provincial 11 hacia el sur hasta el ingreso a la localidad. El trayecto demanda aproximadamente una hora y media, con caminos en buen estado y señalizados.

También es posible viajar en transporte público. Desde la terminal de La Plata parten servicios de colectivos hacia Magdalena operados por líneas interurbanas, con frecuencias regulares durante el día.

Otra opción es llegar primero a La Plata desde CABA en tren o micro y combinar allí el traslado, en un recorrido que, en total, puede demorar entre dos y tres horas según las conexiones.

Qué hacer en la Fiesta del Cordero en Magdalena

Las pruebas de rienda, uno de los ejes del evento

En estas pruebas, jinetes y caballos enfrentan un recorrido de zigzag entre tambores, donde se pone a prueba la precisión y el vínculo entre ambos. El desafío consiste en completar el trayecto en el menor tiempo posible sin derribar obstáculos.

Según explican desde la organización, estas destrezas reúnen tanto a caballos en etapa de doma como a ejemplares más experimentados. La exhibición permite observar distintas técnicas y estilos, convirtiéndose en uno de los momentos más atractivos de la jornada.

El asado como protagonista: más de 100 corderos al fuego

Mientras tanto, el ritual del asador irá tomando protagonismo hacia el mediodía. Los corderos se irán cocinando lentamente a fuego de leña, en una postal típica del campo bonaerense que convoca tanto por su sabor como por su valor cultural.

Fiesta del Cordero. Foto: Instagram @turismodaireaux

A la par de la propuesta gastronómica, el evento contará con música en vivo durante todo el día. Entre los artistas confirmados se destacan Germán Montes, Majuma y La Fogonera, quienes aportarán ritmo a la celebración.

El predio también tendrá la presencia de puesteros y pilcheros, además de servicio de cantina, lo que completa una experiencia pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Música en vivo y danza tradicional para completar la jornada

Uno de los momentos más esperados será el gran pericón nacional, donde parejas de distintas localidades se reúnen para bailar esta danza tradicional, generando una escena colectiva que refleja el espíritu de la fiesta.

La Fiesta del Cordero se consolida así como una propuesta que recupera el valor del encuentro alrededor del fuego, la música y las tradicionales rurales. Una invitación a sumergirse en las raíces bonaerenses y vivir una jornada con identidad propia.