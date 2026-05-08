Termas del Salado Foto: Instagram @termasdelsalado

Cuando en Buenos Aires empieza la temporada fresca (invierno: junio a agosto), el plan más simple para resetear cuerpo y cabeza es uno: meterte en agua caliente al aire libre. Y lo mejor es que no necesitás cruzar medio país: hay complejos termales a distancia de escapada de un día o finde largo, con piletas cubiertas, semicubiertas y servicios pensados para el clima fresco.

Abajo tenés tres termas perfectas para una escapada desde Buenos Aires, con ubicación exacta y tarifas publicadas (actualizables, porque pueden cambiar por temporada).

1) Termas del Salado (General Belgrano): la opción “cerca y lista” para un día de relax

Si tu idea es salir temprano, relajarte y volver sin drama, Termas del Salado es una de las opciones más prácticas: el complejo está en General Belgrano, “a sólo 90 minutos de CABA”, sobre la ribera del Río Salado. La dirección que figura en el sitio es Av. Intendente Ferrer y Camino de la Rivera (Calle 145 Nº 2075).

Termas del Salado, en General Belgrano, Buenos Aires. Foto: Prensa

Precios (según tarifario publicado)

Entrada general: $22.000

Jubilados: $17.600

Menores (hasta 11): $13.200

Residentes (Gral. Belgrano): $11.000

Menores de 3: sin costo

Importante: las entradas se indican como venta presencial y “hasta agotar cupos”.

Por qué rinde con frío

Combina piletas y servicios orientados a “relax” en una escapada corta, ideal cuando bajan las temperaturas.

Si querés estirar el plan, el sitio también ofrece pasaportes de 2 o 3 días (sin alojamiento) con precios publicados.

Tip CTR (para el lector): si vas sábado o feriado, llegá temprano: la web remarca cupos y venta presencial.

2) Parque Termal Dolores: piletas + microclima (ideal para días fríos o con viento)

Dolores se convirtió en un clásico de escapadas porque su parque termal mezcla piletas al aire libre con sectores que ayudan cuando el clima está más áspero: el complejo tiene 44 hectáreas y menciona piletas con cúpula vidriada para generar microclima. Según el portal turístico bonaerense, está sobre Av. Belgrano, cerca del acceso por Ruta Provincial 63, y desde CABA se calcula 2 h 40 min (223 km).

Parque Termal Dolores. Foto: turismodetermas.com

Ubicación / referencia

Belgrano , a metros del acceso por RP 63 (referencia publicada por el portal de turismo).

El complejo oficial también informa días/horarios de funcionamiento y boletería.

Precios (según el sitio oficial del complejo)

No residente: $19.250

No residentes jubilados: $15.840

No residentes (3 a 11): $12.870

Residentes (mayor de 3): $10.560

Estacionamiento: $5.280

Personas con discapacidad: sin cargo

Menores hasta 2: sin cargo

Por qué rinde con frío

La combinación de piletas y sectores con microclima es un plus real para otoño/invierno.

Además, el portal provincial destaca la oferta de servicios y alojamiento dentro del predio.

Tip CTR: si querés un plan “anti-frío”, en Dolores el argumento es directo: cúpula vidriada + microclima.

3) Termas Marinas Park (San Clemente del Tuyú): termas con “factor océano”

Para quienes quieren algo más “wow” (y fotogénico), Termas Marinas suma un diferencial fuerte: piletas termales con entorno costero. La dirección publicada en su contacto oficial es Av. Naval s/n, Faro San Antonio, San Clemente del Tuyú. Además, el parque impulsa la compra digital desde su ecommerce oficial.

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Precios (mayo 2026, según nota con valores explícitos)

Mayores (boletería): $37.900 / online con descuento: $30.320

Menores 3 a 10 (boletería): $31.900 / online con descuento: $25.520

Menores de 3: gratis

Estacionamiento (estadía): $7.000 / online: $5.600

Por qué rinde con frío