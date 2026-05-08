Llegó el frío: 3 termas cerca de Buenos Aires para un finde de relax sin gastar de más
Tres termas económicas y cerca de Buenos Aires para meterte al agua caliente cuando baja la temperatura, con ubicaciones y precios 2026 para planear tu escapada sin vueltas.
Cuando en Buenos Aires empieza la temporada fresca (invierno: junio a agosto), el plan más simple para resetear cuerpo y cabeza es uno: meterte en agua caliente al aire libre. Y lo mejor es que no necesitás cruzar medio país: hay complejos termales a distancia de escapada de un día o finde largo, con piletas cubiertas, semicubiertas y servicios pensados para el clima fresco.
Abajo tenés tres termas perfectas para una escapada desde Buenos Aires, con ubicación exacta y tarifas publicadas (actualizables, porque pueden cambiar por temporada).
1) Termas del Salado (General Belgrano): la opción “cerca y lista” para un día de relax
Si tu idea es salir temprano, relajarte y volver sin drama, Termas del Salado es una de las opciones más prácticas: el complejo está en General Belgrano, “a sólo 90 minutos de CABA”, sobre la ribera del Río Salado. La dirección que figura en el sitio es Av. Intendente Ferrer y Camino de la Rivera (Calle 145 Nº 2075).
Precios (según tarifario publicado)
- Entrada general: $22.000
- Jubilados: $17.600
- Menores (hasta 11): $13.200
- Residentes (Gral. Belgrano): $11.000
- Menores de 3: sin costo
- Importante: las entradas se indican como venta presencial y “hasta agotar cupos”.
Por qué rinde con frío
- Combina piletas y servicios orientados a “relax” en una escapada corta, ideal cuando bajan las temperaturas.
- Si querés estirar el plan, el sitio también ofrece pasaportes de 2 o 3 días (sin alojamiento) con precios publicados.
Tip CTR (para el lector): si vas sábado o feriado, llegá temprano: la web remarca cupos y venta presencial.
2) Parque Termal Dolores: piletas + microclima (ideal para días fríos o con viento)
Dolores se convirtió en un clásico de escapadas porque su parque termal mezcla piletas al aire libre con sectores que ayudan cuando el clima está más áspero: el complejo tiene 44 hectáreas y menciona piletas con cúpula vidriada para generar microclima. Según el portal turístico bonaerense, está sobre Av. Belgrano, cerca del acceso por Ruta Provincial 63, y desde CABA se calcula 2 h 40 min (223 km).
Ubicación / referencia
- Belgrano, a metros del acceso por RP 63 (referencia publicada por el portal de turismo).
- El complejo oficial también informa días/horarios de funcionamiento y boletería.
Precios (según el sitio oficial del complejo)
- No residente: $19.250
- No residentes jubilados: $15.840
- No residentes (3 a 11): $12.870
- Residentes (mayor de 3): $10.560
- Estacionamiento: $5.280
- Personas con discapacidad: sin cargo
- Menores hasta 2: sin cargo
Por qué rinde con frío
- La combinación de piletas y sectores con microclima es un plus real para otoño/invierno.
- Además, el portal provincial destaca la oferta de servicios y alojamiento dentro del predio.
Tip CTR: si querés un plan “anti-frío”, en Dolores el argumento es directo: cúpula vidriada + microclima.
3) Termas Marinas Park (San Clemente del Tuyú): termas con “factor océano”
Para quienes quieren algo más “wow” (y fotogénico), Termas Marinas suma un diferencial fuerte: piletas termales con entorno costero. La dirección publicada en su contacto oficial es Av. Naval s/n, Faro San Antonio, San Clemente del Tuyú. Además, el parque impulsa la compra digital desde su ecommerce oficial.
Precios (mayo 2026, según nota con valores explícitos)
- Mayores (boletería): $37.900 / online con descuento: $30.320
- Menores 3 a 10 (boletería): $31.900 / online con descuento: $25.520
- Menores de 3: gratis
- Estacionamiento (estadía): $7.000 / online: $5.600
Por qué rinde con frío
- La nota indica que el agua puede alcanzar 43°C, lo que convierte la experiencia en un plan ideal cuando baja la temperatura ambiente.
- También menciona que se llega desde Buenos Aires en auto por Ruta 11 y que está a “poco más de 300 km” de CABA.