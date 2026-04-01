Lago de Alqueva. Foto: Pixabay.

Entre los paisajes portugueses y españoles, se extiende uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos de Europa: el embalse de Alqueva. Inaugurado en 2002, no solo transformó el curso del río Guadiana, sino que también generó el mayor lago artificial del continente, con más de 250 km² de superficie y 1.200 kilómetros de costa navegable.

El lago, que abarca cinco municipios del Alentejo, fue concebido para garantizar el abastecimiento de agua, favorecer el riego de cultivos y generar energía hidroeléctrica. Sin embargo, sus beneficios han ido mucho más allá.

Lago de Alqueva. Foto: Unsplash.

En la actualidad, Alqueva es un enclave de alto valor turístico, cultural y ecológico que logró revitalizar una región históricamente despoblada. A lo largo de sus 83 kilómetros de longitud, el embalse se abre paso entre colinas y aldeas blancas que conservan una fuerte identidad rural.

Localidades como Monsaraz, Mourão, Amieira, Alqueva o Estrela ofrecen al visitante un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Las calles empedradas, los castillos que dominan el paisaje, como los de Juromenha, Alandroal o Terena, y los miradores sobre el agua invitan a descubrir un patrimonio que se adapta al entorno.

El embalse ha sido también un catalizador para el turismo activo. Las aguas tranquilas permiten la navegación recreativa, el kayak, el remo o la pesca deportiva. Además, las rutas en bicicleta y senderismo que bordean el lago le han dado nueva vida a estos territorios.

Las playas fluviales, como las de Monsaraz o Mourão, ofrecen espacios equipados para el baño, con bandera azul, chiringuitos y zonas de sombra, representando una alternativa interior al tradicional turismo de sol y playa.

Alqueva: el lugar perfecto para vivir una noche bajo las estrellas

Uno de los grandes atractivos de Alqueva es su cielo. En 2011, la región fue reconocida como la primera “Reserva Starlight” del mundo por la UNESCO debido a sus excepcionales condiciones para la observación astronómica.

La baja contaminación lumínica impulsó el desarrollo del astroturismo, con instalaciones como el Observatorio del Lago de Alqueva (OLA) en Cumeada, y numerosas propuestas de alojamiento orientadas a quienes buscan contemplar las estrellas.

Astroturismo en el Observatorio del Lago de Alqueva (OLA). Foto: Turismo do Alentejo.

A esto se suma la posibilidad de alquilar casas flotantes, una experiencia cada vez más buscada por turistas europeos. Dormir sobre el agua y recorrer el embalse convirtió a Alqueva en un destino de desconexión y contacto íntimo con la naturaleza.