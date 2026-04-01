El Palacio San José tendrá un nuevo acceso: cómo son las obras y qué deben saber los visitantes
Las renovaciones forman parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos en el departamento Uruguay. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los turistas que quieran visitar el histórico sitio.
El acceso al histórico Palacio San José, una de las principales atracciones turísticas de Entre Ríos, atraviesa un proceso de renovación destinado a mejorar la transitabilidad y facilitar la llegada de visitantes al museo. Las obras se realizan a partir de un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el gobierno provincial.
Los trabajos se concentran en el camino de ingreso y egreso al histórico establecimiento, que fue la residencia del expresidente argentino Justo José de Urquiza y que hoy funciona como museo nacional. Cada año, miles de turistas y visitantes recorren el lugar atraídos por su valor histórico y arquitectónico.
Según se informó oficialmente, la obra forma parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos en el departamento Uruguay. En esta etapa, los trabajos avanzan específicamente sobre la mejora del camino de acceso al palacio desde la Ruta Provincial 39.
¿Cómo serán las obras para llegar al Palacio San José?
Las tareas incluyen diferentes etapas técnicas destinadas a mejorar la base del camino antes de la pavimentación final. Entre ellas se encuentran:
- La ejecución de una sub-base con incorporación de cal.
- La construcción de una base reciclada con cemento.
- La posterior colocación de la carpeta asfáltica.
Estas intervenciones buscan optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes visitan el histórico sitio.
Los cambios temporales para los turistas que visiten el Palacio San José
Debido al inicio de los trabajos, el acceso habitual al museo fue modificado de manera temporal. Desde la organización del sitio recomiendan que quienes planeen visitarlo durante las próximas semanas ingresen por la localidad de Caseros, continúen hasta la Ruta Provincial 23 y, luego, giren a la izquierda para llegar al predio.
Además, la Dirección Provincial de Vialidad solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria vial y personal trabajando sobre la calzada.
El Palacio San José fue declarado Monumento Histórico Nacional
Las obras se enmarcan en el convenio firmado en febrero entre la Nación y la provincia para la preservación patrimonial, puesta en valor y conservación edilicia del Palacio San José. El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, es el único con esta categoría dentro de Entre Ríos.
Construido a mediados del siglo XIX, el complejo fue la residencia de Urquiza y hoy conserva salas históricas, patios, jardines y dependencias que permiten reconstruir una parte fundamental de la historia política argentina.
Las mejoras en el acceso buscan fortalecer su perfil como destino cultural y turístico en la región, facilitando la llegada de visitantes a uno de los sitios más emblemáticos del litoral argentino.
Características y curiosidades del Palacio San José
- En 1853 se redactó entre sus paredes la primera Constitución Nacional y, 141 años después, un 24 de agosto de 1994, fue jurada la Constitución Nacional reformada ese mismo año, por 305 convencionales constituyentes.
- El lago artificial, ubicado en el parque posterior de la residencia, cuenta con una extensión de 180 por 120 metros y cinco de profundidad.
- La residencia del general Urquiza fue declarada Monumento Histórico Nacional el 30 agosto de 1935 y un año después se convirtió en museo, por lo que se conserva gran parte de los objetos y mobiliario de la época.
- Se empezó a construir en el medio del monte entrerriano en 1848 por los arquitectos italianos Jacinto Dellepiane y Pietro Fosatti. Cuenta con 38 habitaciones, siete antiguas dependencias de servicio, dos jardines, 40 hectáreas de parque, dos patios (Patio de Honor y Patio del Parral), un lago artificial y una capilla con una cúpula decorada por el pintor Juan Manuel Blanes.
- Se trata de la primera casa del país que contó con agua corriente.