El Palacio San José tendrá un nuevo acceso por obras públicas. Foto: entrerios.gov.ar

El acceso al histórico Palacio San José, una de las principales atracciones turísticas de Entre Ríos, atraviesa un proceso de renovación destinado a mejorar la transitabilidad y facilitar la llegada de visitantes al museo. Las obras se realizan a partir de un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el gobierno provincial.

Los trabajos se concentran en el camino de ingreso y egreso al histórico establecimiento, que fue la residencia del expresidente argentino Justo José de Urquiza y que hoy funciona como museo nacional. Cada año, miles de turistas y visitantes recorren el lugar atraídos por su valor histórico y arquitectónico.

Miles de turistas visitan el Palacio San José atraídos por su valor histórico y arquitectónico. Foto: entrerios.gov.ar

Según se informó oficialmente, la obra forma parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos en el departamento Uruguay. En esta etapa, los trabajos avanzan específicamente sobre la mejora del camino de acceso al palacio desde la Ruta Provincial 39.

¿Cómo serán las obras para llegar al Palacio San José?

Las tareas incluyen diferentes etapas técnicas destinadas a mejorar la base del camino antes de la pavimentación final. Entre ellas se encuentran:

La ejecución de una sub-base con incorporación de cal.

La construcción de una base reciclada con cemento.

La posterior colocación de la carpeta asfáltica.

Estas intervenciones buscan optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes visitan el histórico sitio.

Los cambios temporales para los turistas que visiten el Palacio San José

Debido al inicio de los trabajos, el acceso habitual al museo fue modificado de manera temporal. Desde la organización del sitio recomiendan que quienes planeen visitarlo durante las próximas semanas ingresen por la localidad de Caseros, continúen hasta la Ruta Provincial 23 y, luego, giren a la izquierda para llegar al predio.

La obra forma parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos. Foto: entrerios.gov.ar

Además, la Dirección Provincial de Vialidad solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria vial y personal trabajando sobre la calzada.

El Palacio San José fue declarado Monumento Histórico Nacional

Las obras se enmarcan en el convenio firmado en febrero entre la Nación y la provincia para la preservación patrimonial, puesta en valor y conservación edilicia del Palacio San José. El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, es el único con esta categoría dentro de Entre Ríos.

Construido a mediados del siglo XIX, el complejo fue la residencia de Urquiza y hoy conserva salas históricas, patios, jardines y dependencias que permiten reconstruir una parte fundamental de la historia política argentina.

Las mejoras en el acceso buscan fortalecer su perfil como destino cultural y turístico en la región, facilitando la llegada de visitantes a uno de los sitios más emblemáticos del litoral argentino.

Características y curiosidades del Palacio San José

El Palacio San José fue declarado Monumento Histórico Nacional y es el único de dicha categoría en Entre Ríos. Foto: Wikipedia