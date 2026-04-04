La leyenda de Laguna de los Padres

Mar del Plata no solo es playas, turismo y tradición. En el corazón de la ciudad existe una historia que, con el paso del tiempo, se transformó en una leyenda urbana fascinante, capaz de despertar curiosidad incluso entre quienes vivieron siempre allí. Algunos lo describen como un mito, otros aseguran haber visto algo inexplicable. Lo cierto es que la Laguna de los Padres guarda un relato que recuerda, en versión local, al famoso monstruo del lago Ness.

Un misterio que atraviesa generaciones

La historia comienza hace décadas, cuando vecinos y visitantes empezaron a relatar apariciones extrañas en las aguas de la laguna. Siluetas oscuras, movimientos inusuales, ondas repentinas en la superficie calma y una sensación inquietante que se repetía en distintos testimonios.

Según quienes sostienen la leyenda, una criatura de gran tamaño habitaría en el fondo, emergiendo solo en determinadas ocasiones. Algunos hablan de un animal prehistórico, otros de una especie desconocida y hay quienes prefieren atribuirlo a fenómenos naturale, aunque no todos quedan satisfechos con esa explicación.

Avistamientos que alimentaron el mito

A lo largo de los años, varias personas afirmaron haber sido testigos de escenas imposibles de explicar con lógica simple: sombras alargadas desplazándose bajo el agua, chapoteos sin aves cerca o reflejos que no correspondían a ningún animal conocido de la zona.

En más de un caso, los relatos coincidieron en la descripción:

Movimiento lento pero poderoso

Tamaño superior al de cualquier pez habitual

Aparición repentina y desaparición sin dejar rastro

Estas coincidencias fueron las que terminaron convirtiendo el rumor en leyenda.

Mar del Plata Foto: Instagram @fotomardel

¿Realidad, imaginación o fenómeno natural?

Los especialistas suelen aportar una mirada más racional. Biólogos y expertos ambientales sostienen que la laguna alberga fauna autóctona capaz de generar confusión, como peces de gran tamaño, nutrias o incluso troncos sumergidos que, con determinadas condiciones de luz, pueden dar la ilusión de movimiento.

También se menciona un factor clave: la sugestión colectiva. Cuando una historia se transmite de generación en generación, cada nuevo testimonio suma detalles, exagera otros y refuerza el misterio.

Sin embargo, incluso desde el ámbito científico, reconocen que no todas las lagunas urbanas han sido completamente exploradas en su profundidad, y que la naturaleza todavía guarda secretos.

Un atractivo turístico no oficial

Aunque nunca fue explotada de manera formal, la leyenda del “monstruo” se convirtió en un atractivo más del imaginario marplatense. Para muchos visitantes, conocer la Laguna de los Padres incluye escuchar esta historia, observar el paisaje con otros ojos y preguntarse: ¿y si realmente hay algo ahí abajo?

El paralelismo con el lago Ness no es casual. En ambos casos, el misterio es el principal motor del interés. No importa tanto si la criatura existe o no, sino el relato que envuelve al lugar y lo convierte en algo especial.

Laguna de los Padres Foto: Wikipedia

La leyenda hoy: viva en redes y charlas

En tiempos de redes sociales, el mito volvió a cobrar fuerza. Videos, fotos borrosas, relatos en primera persona y debates en foros locales mantienen la historia vigente. Cada tanto, una nueva publicación revive la pregunta que nunca termina de responderse.

Y aunque no haya pruebas concluyentes, la leyenda sigue siendo parte del ADN cultural de Mar del Plata.

Tal vez el verdadero valor de esta historia no esté en demostrar si el monstruo existe, sino en la magia de imaginar que, en medio de una ciudad tan conocida, aún puede haber algo desconocido.

La próxima vez que visites la Laguna de los Padres, mirá el agua con atención. Quién sabe… tal vez seas vos quien sume un nuevo capítulo a esta enigmática leyenda marplatense.