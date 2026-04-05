El pueblo ideal para comer cordero Foto: Foto generada con IA

En el corazón del sudoeste bonaerense existe un pueblo pequeño, tranquilo y hospitalario, donde el pasado todavía se cuenta en voz baja y el presente se celebra alrededor del fuego. Es un lugar donde hace más de un siglo se hablaba de malones, fronteras tensas y avanzadas militares, y donde hoy la postal dominante es bien distinta: mesas largas, discos humeantes y vecinos orgullosos de su identidad rural.

Se trata de Indio Rico, una localidad de poco más de mil habitantes que pertenece al partido de Coronel Pringles y que logró algo poco frecuente: transformar una historia atravesada por conflictos en un motor turístico y cultural que hoy la distingue en toda la región.

Un territorio marcado por la frontera y los malones

Antes de que existiera el pueblo tal como se lo conoce hoy, estas tierras formaban parte del escenario de los grandes malones del siglo XIX, incursiones rápidas y sorpresivas que marcaron a fuego la historia de la frontera sur bonaerense. Uno de los episodios más recordados es el liderado por el cacique Calfucurá, quien en 1870 logró avanzar sobre la zona tras cruzar el Quequén Salado, dejando muertos, ganado arreado y un miedo que perduró durante décadas en la memoria colectiva.

El nombre del pueblo no es casual: Indio Rico proviene del vocablo araucano úlmen, que puede traducirse como “cacique poderoso” o “jefe rico”, en referencia al arroyo cercano que atraviesa la región. La elección encierra una síntesis perfecta entre geografía, memoria indígena y relato histórico.

De tierras de Rosas a pueblo planificado

Tras la batalla de Caseros en 1852, las tierras que habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas pasaron a manos del Estado y luego a distintos propietarios privados. Recién en 1930, poco después de la llegada del ferrocarril, se fundó oficialmente el pueblo.

Indio Rico fue pensado desde el inicio como una localidad planificada: avenidas anchas, trazado simétrico, plaza central y quintas productivas. Durante las décadas del 40 y 50 vivió su época dorada, impulsada por la producción de trigo y el constante movimiento del tren rumbo al puerto de Ingeniero White.

Con el cierre del ramal ferroviario, como ocurrió con tantos pueblos del interior, la población comenzó a reducirse. Pero lejos de desaparecer, Indio Rico eligió reinventarse.

Indio Rico, una perla de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Naturaleza, identidad y turismo rural

Hoy el pueblo es parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires y se presenta como un destino ideal para escapadas de fin de semana. El entorno natural es uno de sus grandes atractivos: arroyos como el Indio Rico y el Pillahuinco, la Cascada de Mayrí y la Laguna del Cabo ofrecen paisajes abiertos y silencios que ya no abundan.

A eso se suma un circuito cultural que incluye la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Museo de la Estación, murales que narran la historia local y almacenes de ramos generales que siguen funcionando como puntos de encuentro social.

El pueblo de Indio Rico. Foto: Google.

El cordero al disco, símbolo del presente

Si hay algo que hoy identifica a Indio Rico a nivel provincial es su Fiesta del Cordero al Disco, un evento que convoca a turistas de distintos puntos de la región y que moviliza a toda la comunidad. La gastronomía, lejos de ser un detalle, se convirtió en una forma de reafirmar pertenencia y tradición.

El cordero, cocinado lentamente al disco, simboliza ese paso del pasado violento a un presente compartido, donde la historia no se niega pero tampoco condiciona el futuro. Peñas, música folklórica, productores locales y vecinos cocinando hombro a hombro completan una escena que resume el nuevo espíritu del pueblo.

Un pueblo chico con una historia enorme

Indio Rico demuestra que incluso los pueblos más pequeños pueden tener historias profundas y presentes vibrantes. De territorio de malones a punto de encuentro gastronómico, su transformación es también una metáfora del interior bonaerense: memoria, resiliencia y una capacidad inagotable para reinventarse sin perder identidad.