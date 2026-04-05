Enamora a los jubilados por su vida de campo y sus recuerdos de otra época:

Un pueblo diminuto del norte cordobés conserva la vida de campo de otra época. Foto: Gobierno de Córdoba | Mejorada con IA para Canal26.com.

En el norte de Córdoba, lejos de los grandes circuitos turístico, Villa Candelaria Norte conserva el encanto de los pueblos de antes. Con apenas unos cientos de habitantes y rodeado por monte, este pequeño rincón del interior ofrece una postal cada vez más buscada por quienes quieren descansar, especialmente jubilados o viajeros que priorizan la tranquilidad.

En este sitio no hay grandes centros comerciales ni hoteles de lujo. En cambio, hay calles tranquilas, vecinos que se saludan por su nombre y un paisaje rural que invita a desconectar completamente.

Con apenas unos cientos de habitantes y rodeado por monte, este pequeño rincón del interior ofrece una postal única. Foto: Google Maps.

Villa Candelaria Norte: un pueblo que nació al borde de los antiguos caminos

Aunque el poblado actual es pequeño, la región tiene una historia mucho más antigua. Durante la época colonial, la zona formaba parte de rutas que conectaban el centro del territorio con el norte del país y el Alto Perú.

Esos caminos eran utilizados por comerciantes, viajeros y tropas que atravesaban el interior en largas travesías por regiones poco pobladas. Con el paso de los años se establecieron pequeños parajes rurales, hasta que finalmente el poblado comenzó a organizarse como comunidad hacia mediados del siglo XX. La comuna de Villa Candelaria Norte se formalizó en 1970, cuando los propios vecinos impulsaron su creación.

Durante décadas el lugar mantuvo una infraestructura mínima. De hecho, los habitantes recuerdan que el suministro eléctrico llegaba solo algunas horas por noche mediante un generador, mientras que el resto del día se iluminaban con faroles o lámparas a queroseno.

Aunque el poblado actual es pequeño, la región tiene una historia mucho más antigua. Foto: Google Maps.

Curiosidades de un pueblo muy particular

La simpleza de Villa Candelaria Norte también es parte de su identidad. Entre las historias que todavía cuentan los vecinos aparecen algunas curiosidades:

Durante mucho tiempo el pueblo tenía una sola calle principal .

La vida comunitaria giraba alrededor de la iglesia, la escuela y el pequeño centro de salud .

Las reuniones sociales se realizaban en la plaza o en festivales criollos.

La electricidad permanente llegó recién en la década de 1990.

Estas características hacen que el pueblo conserve un aire que recuerda a la Argentina rural de otras épocas.

Del total de las estancias cordobesas, la de La Candelaria, de estructura sencilla pero imponente, es una de las mejor conservadas. Foto: Gobierno de Córdoba.

Qué hacer en Villa Candelaria Norte

Aunque no es un destino turístico tradicional, el lugar tiene varios atractivos para quienes buscan descansar y conectarse con el paisaje.

Caminatas por el pueblo: recorrer sus pocas calles permite apreciar la arquitectura sencilla del interior y la tranquilidad del entorno.

Disfrutar del paisaje del monte: el norte cordobés combina campos abiertos, vegetación autóctona y cielos amplios que invitan a pasear o simplemente sentarse a disfrutar del silencio.

Fiestas criollas y tradiciones: en determinadas épocas del año se realizan encuentros con doma, música folklórica y comidas regionales, donde se reúnen vecinos de toda la zona.

Cielos ideales para observar estrellas: la escasa contaminación lumínica convierte las noches del pueblo en un espectáculo natural.

Para muchos viajeros mayores, el principal atractivo de Villa Candelaria Norte es justamente lo que no tiene: multitudes, ruido y apuro.

La rutina del lugar está marcada por actividades simples: el movimiento del campo, el encuentro en la plaza y las charlas entre vecinos. Sin dudas, un estilo de vida que recuerda a la Argentina de hace décadas.

Cómo llegar a Villa Candelaria Norte (Córdoba) desde Buenos Aires

En auto:

Desde Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 900 a 1000 kilómetros hasta Villa Candelaria Norte. El recorrido habitual es:

Salir por Autopista Panamericana / Ruta Nacional 9 hacia Rosario y Córdoba. Continuar por la RN 9 hasta el norte de la provincia de Córdoba. Dirigirse hacia Villa de María del Río Seco. Desde allí continuar por rutas provinciales y caminos locales hasta Villa Candelaria Norte.

El viaje demanda entre 10 y 11 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

En micro o transporte público

No existen servicios directos al pueblo, pero se puede llegar con una combinación:

Tomar un micro desde la Terminal de Retiro hacia Córdoba capital o Villa de María del Río Seco. Desde esa ciudad se puede continuar en transporte regional, taxi o remis hasta Villa Candelaria Norte.

Lejos de los destinos turísticos más promocionados, Villa Candelaria Norte sigue siendo uno de esos pequeños pueblos donde el silencio y la vida sencilla aún forman parte del paisaje cotidiano. Un lugar perfecto para quienes buscan reencontrarse con el ritmo pausado del interior argentino.