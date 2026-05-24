Cómo elegir tu próxima yerba Foto: Instagram @museodelmate.argentina

Hay planes que parecen chiquitos y terminan cambiándote la rutina. Entrar al Museo del Mate es uno de esos: te vas creyendo que “probaste unas yerbas” y salís con algo mejor: un mapa. De historia, de aromas, de cortes y, sobre todo, de ese detalle que separa a un mate “rico” de un mate que te entiende. El museo, además, se presenta como el “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate y propone una experiencia que mezcla cultura con degustación, en plena Avenida de Mayo.

Un viaje corto, pero profundo: del ritual guaraní al mate de hoy

El recorrido te recuerda que la yerba no nació como “producto de góndola”: antes fue ritual, identidad y tránsito cultural, desde los pueblos originarios hasta su expansión en tiempos coloniales. Esa narrativa está en el corazón del museo, que declara como misión preservar y difundir la cultura del mate, y lo enlaza con la historia de la yerba como “oro verde” que viajó desde los territorios misioneros hacia Buenos Aires. No es casual que la experiencia esté pensada como algo sensorial: el mate —como el café o el vino— se puede entrenar, porque el paladar aprende a reconocer amargor, cuerpo, aroma y persistencia.

Mini-guía de degustación: 5 pasos para catar yerba

1) Mirá el corte

Fijate si la yerba trae más hoja, más palo o más polvo: ese “blend” influye en cuánto dura, cuán intensa se siente y qué tan fácil se ceba.

2) Olé en seco

Acercá la yerba a la nariz: podés encontrar notas que van de lo herbal/verde a lo tostado o incluso ahumado, según el tipo de secado y estacionamiento.

3) Probá las primeras cebadas

El arranque suele ser el momento más “filoso”: si pica, si es dulce natural, si se siente vegetal o si te deja esa astringencia seca. La experiencia cambia con el cebado y con el paso de los sorbos.

¿Qué se vende en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal26.com

4) Buscá textura y cuerpo

Hay mates livianos y mates densos: el cuerpo aparece por molienda, temperatura y técnica. Una yerba puede ser intensa sin ser agresiva si está bien equilibrada.

5) Medí la persistencia (¿se lava rápido?)

Cuando el sabor se apaga enseguida, decimos que “se lavó”. Algunas yerbas sostienen el perfil más tiempo; otras apuntan a mates cortos y potentes.

Las diferentes yerbas que existen y qué esperar de cada una

1) Yerba tradicional (con palo): la todoterreno

Es la más clásica para mate largo: suele sentirse más equilibrada y “cebable”, con un amargor moderado. Además, el marco normativo argentino distingue esta categoría por su composición de hoja y palo.

Ejemplos reales:

Playadito 1 kg → $4.900 – $5.000

La Merced Campo Sur 1 kg → $5.900

Mañanita 1 kg → $5.000 aprox.

Ideal si tomás mate todo el día: buen balance, más duración por cebada.

2) Yerba sin palo (despalada): intensidad directa

Si buscás un mate con más golpe, esta suele dar más cuerpo y más amargor. El Código Alimentario Argentino diferencia la “sin palo” por requerir una proporción mucho mayor de hoja respecto del palo, lo que se traduce en una experiencia más concentrada.

Ejemplos reales:

Canarias 1 kg → $9.400 – $9.900

Rosamonte o similares → rango $6.000 – $9.000 aprox.

Perfil fuerte, ideal si buscás amargor marcado y “patada” energética.

Museo del Mate Foto: Yasmin Ali Canal26.com

3) Yerba compuesta (con hierbas): aromática y funcional

Acá entra el universo de mezclas con hierbas (menta, cedrón, manzanilla, boldo, etc.). La norma contempla que estas composiciones mantengan un mínimo de yerba y habilita hierbas inocuas declaradas, lo que explica por qué algunas se sienten más frescas o digestivas. En estudios sensoriales, las compuestas se separan claramente por descriptores como “nota a hierbas/menta” y perfiles refrescantes.

Ejemplos reales:

CBSé Hierbas Serranas 500 g → $2.600 – $2.700

CBSé Hierbas del Litoral 500 g → $2.000 aprox.

Suelen ser más accesibles y rendir bien para quienes buscan mates suaves o digestivos.

4) Barbacuá: el ahumado con historia

Es el estilo que enamora a quien busca carácter: secado más lento y artesanal, con exposición al calor de leña, lo que suele aportar notas tostadas/ahumadas. El propio circuito de divulgación yerbatera lo describe como un método tradicional asociado a prácticas guaraníes.

Ejemplos reales:

La Merced Barbacuá 500 g → $3.000 – $4.400

Sol y Lluvia Barbacuá 1 kg → $7.000 – $7.600

Marcas artesanales → desde $4.000 a $7.000/kg

Más cara, pero con perfil ahumado único: ideal para paladares entrenados.

5) Para tereré: molienda más gruesa, menos polvo

Pensada para mate frío: al tener un corte más grueso y menos polvo, ayuda a que no se tape la bombilla con agua fría o jugos. Es un estilo ligado al litoral y al Paraguay, y aparece como categoría habitual en guías materas.

Ejemplos reales:

Playadito Tereré 500 g → desde $4.900 aprox.

Opciones genéricas → entre $3.500 y $5.500/kg

Perfecta para verano: no tapa la bombilla y rinde mejor con agua fría.

Bonus: qué probar en el Museo del Mate

Además del recorrido histórico y cultural, el museo ofrece espacios de visita y experiencia vinculados al mate (tienda, mate-bar y propuestas educativas), y comunica su rol en la Ruta de la Yerba Mate. En notas sobre la experiencia se mencionan yerbas y perfiles diversos que podés usar como “muestrario” para encontrar tu estilo, incluyendo marcas como Mathienzo, Principios e Ilexya dentro de un circuito de prueba.

¿Qué yerba recomiendan en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal 26

Cómo llegar al Museo del Mate

El Museo del Mate está ubicado en Avenida de Mayo 853, en el corazón del centro porteño, a metros de Av. 9 de Julio y rodeado de edificios históricos.

Esto lo convierte en uno de los lugares más accesibles de Buenos Aires.

En subte

Línea A: estación Piedras (a pocas cuadras)

Línea C: estación Avenida de Mayo

Línea D: estación 9 de Julio

Todas conectan con otros puntos clave de la ciudad y te dejan a distancia caminable.

En colectivo

Por Avenida de Mayo, 9 de Julio y alrededores pasan decenas de líneas, entre ellas:

8, 9, 10, 17, 24, 29, 39, 45, 59, 67, 70, 86, 98, 100, 129(pueden variar según recorrido exacto)

Ideal si venís desde provincia o distintos barrios.

A pie (plan perfecto turista)

Desde el museo podés armar un circuito clásico:

Café Tortoni (a pasos)

Plaza de Mayo (10 minutos caminando)

Obelisco (5 minutos)

Es una de las zonas más caminables y turísticas de la ciudad.

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