Una de las localidades más famosas de la Costa Atlántica alberga el laberinto más grande de Sudamérica:

Una actividad original y desafiante para disfrutar con personas de todas las edades en la Costa Atlántica. Foto: Grok

La Provincia de Buenos Aires es elegida por miles de turistas para descansar después de un año agitado debido a que cuenta con actividades para todos los gustos: desde pintorescos pueblitos rurales hasta las clásicas localidades de la Costa Atlántica que invitan a disfrutar del mar y la playa. Es precisamente la segunda opción la que, además de ofrecer arena y olas, cuenta con el laberinto más grande de Sudamérica.

Se trata del Laberinto Las Toninas, un divertido espacio al aire libre que invita a los visitantes a perderse entre senderos de arbustos y ligustrinas, en lo que representa una actividad original y desafiante para disfrutar con personas de todas las edades.

El laberinto más grande de Sudamérica está en la Costa Atlántica. Foto: Laberinto Las Toninas

Diseñado por el arquitecto Rodríguez Folia e inaugurado en 1996, este singular laberinto tiene senderos, escaleras, desniveles y paredes de hasta cinco metros. Hay cinco entradas en total, aunque solamente una conduce al centro. Está dentro de un predio de 12.000 hectáreas, repleto de dunas y vegetación costera, y su estructura se levanta sobre médanos con plantas autóctonas.

A lo largo de todo el predio también hay juegos para toda la familia, como fútbol tenis, básquet y cancha de tejo. Se puede disfrutar del aire libre con picnics y relajarse entre árboles o visitar el espacio religioso del Vía Crucis, que en Semana Santa es un centro de peregrinación de los católicos locales.

Un lugar muy pintoresco en la Costa Atlántica. Foto: Laberinto Las Toninas

Durante todo el año hay una carpa en la que se realizan espectáculos, con shows gratuitos en verano y una feria de artesanos. Todos los detalles están pensados para brindar una experiencia atractiva para todo el mundo, ya que hay caminos con pistas, otros pensados para hacer fotos y algunos que llevan a zonas sin salida.

Cómo ir al Laberinto Las Toninas

El Laberinto se encuentra en Las Toninas, unos de los principales destinos turísticos del Partido de La Costa, ubicado sobre la Av. 7 y esquina 16, a solo 5 minutos de la terminal. Al encontrarse en el corazón de la localidad, su ubicación es privilegiada.

Además, se trata de un sitio accesible para personas con movilidad reducida. Desde el ingreso cuenta con estacionamiento exclusivo para ascenso y descenso. Desde allí, unos 300 metros de camino compacto facilitan la circulación en silla de ruedas, cochecitos para bebés y personas con muletas, permitiendo recorrer la parte temática, los puestos comerciales, la carpa gigante y los sanitarios (uno de ellos adaptado). También cuentan con una silla de ruedas a disposición de los visitantes y dos bancos para personas obesas, elementos indispensables para una cómoda estadía en el lugar.

Tan sólo 330 kilómetros lo separan de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual hace fácil y accesible hacerse una escapada para conocerlo. La cercanía con la Ruta 11 hace que sea muy sencillo llegar en auto propio, así como en las diferentes líneas de transporte público que circulan por la zona.