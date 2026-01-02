Escapada rural y llena de naturaleza: cinco pueblos cerca de Buenos Aires ideales para una escapada tranquila

Más allá de los destinos turísticos tradicionales, la provincia de Buenos Aires esconde pequeños pueblos rurales con pocos habitantes, paisajes intactos y una identidad que se mantiene viva.

Pequeños pueblos de Buenos Aires. Foto: Instagram @licpiter

El turismo en la provincia de Buenos Aires es uno de los más importantes del país, donde hay gran cantidad de opciones para desconectarse, disfrutar de la naturaleza, del silencio, la tranquilidad y salir de la rutina agobiante que a veces la Ciudad puede generar.

Asimismo, además de los destinos tradicionales, también hay otros lugares y pueblos menos conocidos que no cuadran como ciudades turísticas tradicionales, aunque sí como pequeños pueblos que conservan la identidad rural, un ritmo sereno y espacios que parecen detenidos en el tiempo.

Generalmente, estos espacios están poblados por muy pocos habitantes, y mantienen intactas sus tradiciones e historias.

Un listado de los pueblos rurales más tradicionales de Buenos Aires

Todos estos pueblos se hallan en un radio accesible desde la Ciudad de Buenos Aires, y se destacan por su tamaño reducido, su particular encanto y su contacto con la naturaleza.

En ese sentido, se perciben experiencias diferentes, desde sierras y campos abiertos hasta incluso antiguas estaciones ferroviarias (algunas de ellas abandonadas), junto con capillas rurales y un entorno de paz.

Solo para nombrar algunos de estos pueblos, se pueden destacar los siguientes:

La Pastora, Tandil, ubicada en la zona serrana y con apenas 19 habitantes. Su entorno natural la convierte en un pequeño paraíso para caminatas y fotografías.

San Eladio, Luján, que está a solo 98 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con 15 habitantes y rodeado de campos amplios y antiguos cascos de estancias que aún conservan su esplendor.

La Pastora, en Tandil. Foto: NA.

Manuel J. García, Mercedes, también cerca de Ciudad de Buenos Aires, es un pueblo tradicional con calles tranquilas y construcciones bajas que mantienen su estilo histórico.

Pablo Acosta, Azul, en el centro de la Provincia, ofrece una atmósfera ferroviaria única acompañada de la quietud propia de sus 15 habitantes.

Manuel J. García, en Mercedes. Foto: NA.

Colonia Nieves, Olavarría, tiene apenas 10 residentes y llama la atención por su arquitectura antigua y su emblemática capilla rural, un atractivo para quienes disfrutan de conocer el pasado de las colonias agrícolas.

La distancia desde CABA a todos estos pueblos es relativamente cercana como para hacer el recorrido en algunas horas, lo que permite que se planifique una escapada para un fin de semana largo o incluso, para los más aventureros, en el mismo día. Además, por la cercanía entre los propios pueblos, se puede visitar más de uno durante el mismo día.