Vista panorámica de Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Una reconocida revista internacional especializada en viajes volvió a poner a la Argentina en el centro del debate turístico al difundir un ranking con las siete mejores playas del país. Se trata de una sección elaborada por la prestigiosa guía Lonely Planet, que ubicó a varios destinos de la Costa Atlántica bonaerense en el listado.

La selección llamó la atención tanto a nivel local como nacional, ya que pone en valor balnearios tradicionales que, si bien son muy concurridos por el turismo interno, suelen quedar relegados en las miradas internacionales. En su publicación, Lonely Planet destacó que, aunque “todo el mundo conoce Los Andes y las Pampas”, las playas argentinas permanecen muchas veces fuera del radar global, a pesar de que el país cuenta con casi 5.000 kilómetros de costa, entre mar, ríos y lagos.

Cuáles son las mejores playas según un ranking internacional

Además de la Costa Atlántica, el ranking posicionó a playas como el Balneario La Florida, en Rosario, el Catritre, en San Martín de los Andes y Playa Unión, en Chubut. Sin embargo, tres destinos bonaerenses fueron destacados despertando orgullo en la región. ¿Cuáles son?

Los balnearios de la Costa Atlántica destacados por Lonely Planet

Playa de Mar de Ajó – Costa Atlántica

Ubicada en el Partido de La Costa, Mar de Ajó es uno de los balnearios más tradicionales del litoral atlántico argentino. Nacida como un pueblo de pescadores, con el paso del tiempo se consolidó como un clásico del turismo familiar. Lonely Planet resalta su versatilidad deportiva, señalando que es un excelente punto para practicar surf, kitesurf, natación y bodysurf, gracias al característico oleaje del Atlántico Sur.

Playa de Mar de Ajó, Costa Atlántica.

Playa Bristol – Mar del Plata

Verdadero ícono de Mar del Plata, la Playa Bristol tiene un fuerte peso histórico. En sus orígenes fue el balneario de la elite argentina y símbolo de la Argentina agroexportadora. Con el paso de las décadas se transformó en una playa popular y masiva. Según la guía, es el lugar ideal para captar el pulso del verano argentino, con miles de visitantes que la convierten en un escenario vibrante durante la temporada alta.

Playa Bristol, Mar del Plata.

Playa Escondida – Mar del Plata

A unos 25 kilómetros al sur del centro marplatense, Playa Escondida se distingue por su entorno natural, rodeado de acantilados y dunas, y por su bajo nivel de urbanización. La publicación subraya su carácter particular al señalar que se trata de la única playa nudista legal de la Argentina, lo que la convierte en una propuesta diferente dentro del circuito turístico tradicional.