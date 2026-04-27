Subirse a un tren a vapor y viajar en el tiempo:

La Trochita Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar no siempre implica kilómetros ni pasaportes. A veces, la experiencia más inolvidable es la que conecta con la memoria colectiva. En Buenos Aires existe un lugar donde el humo, el silbato y el sonido del metal devuelven al visitante a otra época: un tren a vapor que todavía funciona y permite vivir la historia sobre rieles.

Se trata de La Trochita, una joya ferroviaria que no solo emociona a fanáticos del tren, sino también a familias, turistas y curiosos que buscan una salida diferente, cultural y económica.

Un rincón donde el tiempo avanza a vapor

En los antiguos talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, al sur del conurbano bonaerense, funciona el Ferroclub Argentino, una asociación civil que desde hace décadas rescata y mantiene viva una parte clave del patrimonio nacional.

Lejos de ser un museo estático, este espacio está en constante movimiento. Las locomotoras se restauran, se reparan y vuelven a rodar, gracias al trabajo voluntario de personas que dedican años a reconstruir piezas, calderas y sistemas originales.

El resultado es una experiencia real: máquinas encendidas, vagones de madera centenarios y un recorrido que se vive con todos los sentidos.

La Trochita: el pequeño tren que se roba todas las miradas

Dentro del predio, la estrella indiscutida es La Trochita, una formación a vapor de escala reducida que replica el funcionamiento de los históricos ferrocarriles argentinos.

La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Este tren, conocido internamente como Ferrocarril Económico Sud, fue diseñado y construido por los propios socios del club, siguiendo planos históricos y técnicas tradicionales. Aunque es más pequeño que una locomotora convencional, su funcionamiento es auténtico: carbón, vapor y engranajes en acción.

El recorrido dura aproximadamente 15 minutos y atraviesa un circuito propio con vías y estaciones, lo que permite observar de cerca cómo operaban los trenes a comienzos del siglo XX.

Para muchos visitantes, es una experiencia única: no se mira, se vive.

Ideal para ir con chicos

Uno de los puntos más valorados de esta propuesta es su carácter familiar. Los niños se sorprenden con el movimiento del tren, mientras que los adultos conectan con recuerdos, historias contadas por abuelos o viajes de otra época.

Además del paseo, el predio cuenta con:

Vagones antiguos, incluyendo coches comedor.

Locomotoras históricas restauradas.

Biblioteca y archivo ferroviario.

Espacios al aire libre para recorrer con tranquilidad.

Todo el ambiente invita a bajar el ritmo y escuchar el sonido del pasado.

Días, horarios y cómo llegar

El Ferroclub abre sus puertas los sábados y domingos, en horario de tarde:

De 15:30 a 19:00

Av. 29 de Septiembre 3675, Remedios de Escalada

El acceso es simple, tanto en tren como en colectivo, y el ingreso está sujeto a las condiciones climáticas, ya que el funcionamiento del tren depende del clima.

Cuánto cuesta vivir esta experiencia histórica

Uno de los grandes atractivos de La Trochita es que sigue siendo accesible:

Menores de 4 años: gratis

Personas con discapacidad (con certificado): gratis

Niños de 4 a 12 años y jubilados: $3.000

Mayores de 12 años: $5.000

Paseo en La Trochita: $1.000 adicional por persona

Ese costo extra tiene un valor especial: se destina exclusivamente al mantenimiento y restauración de las locomotoras, asegurando que este patrimonio siga vivo.

Mucho más que un paseo: una experiencia con identidad

La Trochita no es solo un tren. Es una forma de conectar con la historia, entender cómo se construyó el país y recordar que hubo un tiempo donde el viaje era parte del destino.

La Trochita, un tren emblemático de la Patagonia. Foto: NA

En una era dominada por la velocidad y lo digital, este tren a vapor propone algo distinto: detenerse, mirar alrededor y dejarse llevar por el sonido de los rieles.