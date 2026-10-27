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Polémica por un radar extranjero instalado en Tierra del Fuego: el Ministerio de Defensa advirtió sobre sus posibles aplicaciones militares

Está ubicado en la Estancia El Relincho, en proximidades de Tolhuín. Pertenece a la empresa LeoLabs Argentina SRL, vinculada societariamente a firmas extranjeras.

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Radar extranjero bajo sospecha en Tierra del Fuego.
Radar extranjero bajo sospecha en Tierra del Fuego. Foto: Canal 26.
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Un radar instalado en la estancia El Relincho, cerca de Tolhuin, en Tierra del Fuego, generó una controversia por sus posibles implicancias para la seguridad nacional y la soberanía argentina, debido a su cercanía con el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

El equipo pertenece a LeoLabs Argentina SRL, una empresa vinculada a capitales extranjeros, y fue diseñado para rastrear satélites y basura espacial. Sin embargo, en 2023, el Ministerio de Defensa advirtió sobre sus posibles aplicaciones militares y solicitó cancelar su autorización.

La instalación fue suspendida en junio de ese año y su permiso quedó cancelado en agosto. Además, en abril de 2026, la Justicia declaró nula la inscripción societaria de la empresa, aunque no ordenó desmontar el radar.

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