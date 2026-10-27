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Migraciones negó que Flávio Bolsonaro haya ingresado a Argentina tras su derrota ante Lula da Silva

El organismo revisó la situación de un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones, y aclaró que no había un plan de vuelo que incluyera a la familia del senador brasileño.

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Flávio Bolsonaro.
Migraciones negó que Flávio Bolsonaro haya ingresado a Argentina tras su derrota ante Lula da Silva. Foto: EFE
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La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registra el ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina después de que circularan versiones sobre una posible salida de su país rumbo a Estados Unidos. Las especulaciones surgieron por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Misiones apenas dos días después de la derrota del dirigente frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial en Brasil.

La Dirección Nacional de Migraciones comunicó que no existe constancia del ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio argentino. La aclaración contradijo las versiones periodísticas que señalaban que el candidato presidencial derrotado habría cruzado la frontera para abordar un vuelo privado hacia Estados Unidos.

“A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”, indicó el Gobierno. La documentación de la empresa se encontraba en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Migraciones, Aeropuerto Ezeiza, Reuters
Migraciones, Aeropuerto Ezeiza Foto: Reuters

Qué pasó con el avión privado que llegó al aeropuerto de Iguazú

La aeronave que quedó bajo observación es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A., que llegó a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires durante la noche del lunes. De acuerdo con información publicada por La Nación e Infobae, había gestiones para trasladar pasajeros en un vuelo internacional, pero su salida no se concretó durante la madrugada.

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La presencia del avión alimentó especulaciones sobre un eventual viaje de Bolsonaro. Sin embargo, los controles informados por las autoridades argentinas no confirmaron su presencia entre los pasajeros ni su ingreso al país.

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Flávio Bolsonaro denunció que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

Por qué surgieron versiones sobre una posible salida de Bolsonaro de Brasil

El episodio ocurrió después de que el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil dispusiera una restricción de salida del país para Flávio Bolsonaro y ordenara la entrega de sus pasaportes. La medida fue dictada tras las elecciones del domingo, en el marco de investigaciones judiciales que involucran al senador.

La Policía Federal brasileña comenzó a verificar los pasos fronterizos y los movimientos aéreos ante las versiones sobre un posible traslado hacia Argentina. Por su parte, dirigentes cercanos a Bolsonaro negaron que hubiera abandonado Brasil.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el senador haya ingresado a Argentina ni de que haya abordado el avión mencionado. Las autoridades continuarán evaluando cualquier información vinculada con sus movimientos y la situación judicial en Brasil.

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