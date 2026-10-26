Turnos ANSES: cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Sacar un turno en ANSES para realizar un trámite presencial es un procedimiento gratuito que puede completarse por Internet. El usuario debe seleccionar la gestión, ingresar su CUIL y elegir entre las oficinas, fechas y horarios disponibles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece atención para jubilaciones, pensiones, asignaciones, desempleo y otras prestaciones. Sin embargo, antes de reservar una cita conviene comprobar si el trámite puede resolverse desde mi ANSES o mediante Atención Virtual.

Cómo sacar un turno en ANSES

Para solicitar una cita presencial, el interesado debe ingresar al sitio oficial de ANSES y buscar la sección de turnos.

ANSES cobros Foto: ANSES

El procedimiento general es el siguiente:

Entrar al sistema oficial de turnos ANSES. Presionar la opción “Solicitar turno”. Elegir la prestación o el trámite correspondiente. Ingresar el CUIL del titular. Completar los datos de contacto solicitados. Seleccionar una oficina con disponibilidad. Elegir la fecha y el horario. Confirmar y guardar la constancia del turno.

En algunos casos, el sistema también puede solicitar el CUIL del apoderado. Antes de confirmar, es importante revisar correctamente la dirección de la dependencia elegida.

¿Se puede elegir cualquier oficina de ANSES?

El sistema muestra las oficinas habilitadas para el trámite seleccionado. La posibilidad de conseguir una cita en una sede determinada dependerá de la disponibilidad de turnos.

Si no aparecen fechas, se recomienda realizar una nueva consulta más adelante. La agenda puede modificarse cuando ANSES habilita nuevos horarios o cuando otro usuario cancela su reserva.

Qué trámites requieren turno

Entre las principales gestiones que pueden aparecer en el sistema se encuentran:

Jubilaciones y pensiones .

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Asignaciones familiares.

Prestación por desempleo .

Trámites para jubilados y pensionados.

Designación de apoderados.

Becas Progresar .

Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Planes de pago previsional.

La modalidad de atención puede variar. Algunos trámites deben iniciarse por Internet, mientras que otros pueden realizarse presencialmente sin turno previo.

Qué documentación llevar al turno

El requisito básico es presentar el DNI vigente del titular. Dependiendo de la gestión, también pueden solicitarse formularios, certificados, recibos de sueldo, partidas, documentación laboral o comprobantes específicos.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Para evitar una segunda visita, se aconseja llevar:

DNI original .

Constancia del turno.

Formularios requeridos.

Certificados o comprobantes relacionados con la gestión.

Documentación del apoderado, si corresponde.

Antes de concurrir, conviene consultar los requisitos particulares del trámite en la página oficial.

Cómo consultar o cancelar un turno

Quienes ya tengan una cita pueden ingresar a la opción “Consultar turno” para verificar la fecha, la hora y la oficina asignada.

Si el titular no puede asistir, lo recomendable es cancelar el turno con anticipación. De esta manera, el horario vuelve a quedar disponible para otra persona.

La alternativa para hacer el trámite desde casa

Muchas gestiones pueden resolverse mediante mi ANSES o Atención Virtual, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Estas herramientas permiten iniciar trámites, adjuntar documentación y consultar el estado de una presentación. Por eso, antes de solicitar atención presencial, es conveniente revisar si existe una opción digital que permita ahorrar tiempo y evitar traslados.