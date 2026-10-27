Investigan si Flávio Bolsonaro intentó viajar a Estados Unidos desde Argentina: retuvieron un avión privado en Puerto Iguazú

Flávio Bolsonaro denunció que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro intentó viajar a Estados Unidos desde Argentina, pese a una presunta prohibición judicial para abandonar su país. Las sospechas surgieron después de que un avión privado quedara retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, por controles adicionales sobre sus pasajeros.

El avión retenido en Puerto Iguazú y las sospechas sobre Flávio Bolsonaro

Según informaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La aeronave despegó de Aeroparque a las 22.15 y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23.45, con la intención de continuar hacia Estados Unidos durante la madrugada.

El plan de vuelo contemplaba cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina. Sin embargo, surgieron inconvenientes relacionados con la identificación de los viajeros, por lo que las autoridades solicitaron documentación complementaria antes de autorizar la salida.

Ante esta situación, el vuelo internacional fue cancelado y el avión permanece en el aeropuerto misionero, a la espera de una resolución que permita continuar el recorrido o regresar a Buenos Aires.

De acuerdo con el diario brasileño O Globo, los investigadores sospechan que Flávio Bolsonaro podría haber sido uno de los pasajeros, aunque hasta el momento no existe confirmación de que haya ingresado a Argentina.

Gulfstream G400, matrícula LV-JQW. Foto Flight Radar. Foto: Flight Radar.

Por qué investigan a Flávio Bolsonaro en Brasil

La Policía Federal brasileña investiga al senador del Partido Liberal por presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas, en una causa que también involucra al abogado Willer Tomaz.

La investigación, instruida por el juez André Mendonça, examina posibles vínculos financieros y la obtención de fondos provenientes del exbanquero Daniel Vorcaro para producir una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. Según la información publicada por O Globo, el magistrado Alexandre de Moraes dispuso la retención de los pasaportes del senador y una prohibición para salir de Brasil.

No obstante, Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, negó que el dirigente hubiera abandonado el país. En declaraciones a Metrópoles, aseguró: “Eso no sucedió” y también rechazó que le hubieran retirado el pasaporte.

Por su parte, fuentes consultadas por Noticias Argentinas indicaron que no existen registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino a través de los pasos fronterizos con Brasil.

El propio senador había anticipado que se presentaría ante Alexandre de Moraes para entregar su pasaporte y defenderse de las acusaciones, que calificó como “una infamia” destinada a “intimidarme”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.