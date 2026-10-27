El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

En una jornada marcada por la reeleción de Lula da Silva, el Banco Central no compró divisas. Foto: Diario Hoy

Este lunes 26 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó compras de divisas en una jornada marcada por la reacción de los mercados al resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro con el 51,74% de los votos.

La decisión del BCRA pone fin a una racha de 19 ruedas consecutivas con saldo comprador. Según los datos oficiales de la autoridad monetaria, las reservas internacionales cerraron en USD$50.481 millones.

La reacción de los mercados de la región se intensificó tras el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Brasil. El desenlace electoral tomó por sorpresa a los inversores, que habían apostado por una victoria de Bolsonaro, un escenario que lo relacionaban con mayor disciplina fiscal, reducción del déficit e incentivos para el sector privado.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

La victoria de Lula produjo una corrección inmediata. Los fondos internacionales comenzaron a reducir posiciones en activos brasileños y el movimiento se extendió rápidamente hacia otros mercados de la región.

Durante media hora, la Bolsa de San Pablo interrumpió sus operaciones debido al desplome de las acciones. En el cierre, el índice registraba un retroceso cercano al 14% y a su vez el real perdió más del 8% de su valor frente al dólar en el mercado al contado.

Lo que ocurre con la moneda brasileña tiene incidencia directa en la economía argentina porque es uno de sus principales socios comerciales y cualquier cambio significativo en el valor del real, el consumo brasileño o el nivel de actividad puede repercutir sobre las exportaciones argentinas.

Las acciones argentinas cayeron hasta 9% en Wall Street tras la victoria de Lula da Silva

Durante las primeras operaciones de este lunes, los certificados de empresas argentinas negociados en Wall Street registraron pérdidas generalizadas, con retrocesos que alcanzaron aproximadamente el 9%.

Entre las compañías más afectadas apareció Banco Galicia, cuyos papeles llegaron a perder más del 9%. Mercado Libre con 8,8%, Banco Supervielle con 8,1% y BBVA con 7,8%, siguieron el mismo camino, respectivamente.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Los bonos soberanos argentinos, en tanto, operaron en terreno negativo y el riesgo país se ubicó en los 765 puntos básicos. Por su parte, el dólar oficial subió $10 y cerró a $1.560, mientras que el CCL cotizó a $1.682 y el MEP a $1.574.