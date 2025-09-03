No es mal humor: por qué a algunas personas no les gusta que les hablen ni bien se despiertan

Tampoco es frialdad: despertarse en silencio es una necesidad biológica y emocional para muchas personas. Entender los ritmos personales mejora la convivencia y protege la salud mental.

No todas las personas amanecen de la misma manera. Foto: Unsplash.

Despertarse no significa lo mismo para todos. Mientras algunas personas comienzan el día con entusiasmo, listas para hablar y socializar, otras necesitan pasar varios minutos en completo silencio antes de interactuar con alguien. Este comportamiento, a menudo malinterpretado como mal humor o frialdad, tiene raíces profundas en la biología, la psicología y los hábitos personales.

Según especialistas en neurociencia y salud mental, el despertar es un proceso gradual en el que el cuerpo y el cerebro pasan del descanso profundo a un estado de alerta plena. Para quienes necesitan más tiempo, el ruido o las conversaciones inmediatas pueden sentirse como una invasión, generando irritación o fatiga emocional.

No es mal carácter, sino que por cuestiones biológicas, algunas personas precisan más tiempo en silencio antes de empezar a interactuar. Foto: Unsplash.

Los “búhos” y las “alondras” explicarían por qué algunas personas tardan en despertarse

Una de las claves para entender este fenómeno es el concepto de cronotipo, que define si una persona es más activa por la mañana o por la noche. Quienes tienen un cronotipo nocturno -es decir, los llamados “búhos”- suelen sentirse más lentos o irritables al despertar, mientras que los matutinos (“alondras”) tienden a estar más activos desde temprano. Esta predisposición biológica incide directamente en la tolerancia al ruido y la comunicación en las primeras horas del día.

Pero no todo se reduce a la genética. También influyen factores como el nivel de estrés, la calidad del sueño, el estado emocional y el estilo de vida. Las personas que se despiertan con ansiedad o preocupaciones suelen necesitar un espacio de silencio para procesar sus pensamientos y emociones antes de enfrentar la interacción social.

Saber cuidar la salud emocional del otro

En una sociedad que valora la inmediatez, este tipo de comportamiento puede parecer antisocial o exagerado. Sin embargo, la psicología advierte que respetar estos ritmos personales es parte del cuidado de la salud mental. Forzar una conversación con alguien que aún está “despertando” emocionalmente puede generar fricciones innecesarias y afectar el humor del resto del día.

De hecho, estudios señalan que el momento inmediatamente posterior al despertar es clave para establecer el tono emocional de la jornada. Situaciones como una discusión, un ruido fuerte o una demanda temprana pueden predisponer negativamente a una persona durante horas. Por eso, la convivencia se beneficia cuando se respetan los tiempos y las necesidades de cada integrante del hogar.

Los psicólogos recomiendan implementar rutinas de despertar más amables: respirar profundamente, estirarse, beber agua o simplemente tomarse unos minutos en silencio. Estas pequeñas acciones ayudan a regular el sistema nervioso, favorecen una transición suave hacia el estado de alerta y reducen el rechazo al contacto social inmediato.

Hay personas que necesitan más tiempo para despertar por las mañanas. Foto: Unsplash.

En resumen, no querer hablar al despertar no es un signo de mal carácter, sino una necesidad legítima que combina factores biológicos, emocionales y sociales. Reconocerlo es el primer paso hacia una convivencia más empática y respetuosa.

Diez razones por las que algunas personas prefieren el silencio al despertar