¿Un riesgo para salud?: cuál es el popular deporte argentino donde tenés más probabilidades de sufrir demencia

La investigación analizó los historiales médicos de más de 13.000 deportistas durante 35 años. Las posiciones dentro del campo de juego influyen en un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Deportes. Foto: Freepik.

Un estudio científico hecho por la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) encendió las alarmas en el mundo del deporte, ya que reveló que los jugadores de rugby tienen un 25% más de probabilidades de desarrollar demencia a partir de los 70 años.

La investigación, publicada en la revista ‘Sport Medicine’, analizó los historiales médicos de más de 13.000 rugbiers durante 35 años.

El rugby es el deporte con más probabilidades de sufrir demencia. Foto: Unsplash.

Allí, encontraron una correlación directa entre los impactos repetitivos en la cabeza y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

También, se observó que las posiciones en el campo influyen en el riesgo: los jugadores que ocupan roles como laterales tienen mayor exposición a impactos y, por ende, mayor riesgo.

Jugadores famosos de rugby que sufrieron demencia

Alix Popham , exjugador de Gales , fue diagnosticado con demencia a los 40 años. “Cuando mi neurólogo me diagnosticó, calculó que tenía más de 100.000 impactos subconmocionales en el cerebro”, le detalló a la ‘ BBC ’.

Sébastien Chabal , exjugador de Francia , confesó durante una entrevista en ‘ YouTube Legend ’: “No recuerdo ni un solo segundo de un partido de rugby que jugué“.

Steve Thompson, exjugador de Inglaterra y campeón del mundo en 2003, fue diagnosticado con demencia precoz a los 42 años. “No recuerdo haber ganado el Mundial. Puedo verme ahí saltando y celebrando. Pero no puedo recordarlo“, declaró en ‘The Guardian’.

El estudio sobre demencia y rugby que se está haciendo en Argentina

Desde 2022, el Instituto Fleni lleva adelante el primer estudio longitudinal en América Latina sobre los efectos neurológicos del rugby.

Participan 140 exjugadores entre 45 y 75 años, quienes serán evaluados durante 12 años para detectar posibles alteraciones cognitivas y motoras.

Las posiciones dentro del rugby incrementan las probabilidades de sufrir demencia. Foto: Unsplash.

La investigación busca prevenir complicaciones a largo plazo y generar conciencia sobre los riesgos del deporte de contacto.

Los especialistas señalan que no todos los jugadores desarrollan demencia, pero los traumatismos reiterados son un factor de riesgo importante.