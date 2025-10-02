Neurocientíficos alertan que los videos cortos de TikTok, Instagram y YouTube generan efectos más nocivos que el alcohol

Un reciente estudio advierte que la exposición constante a contenidos de este formato provoca picos de dopamina que afectan la concentración y deterioran las capacidades cognitivas, con consecuencias comparables, e incluso más graves, que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

La inmediatez y lo efímero predominan frente a aquello que requiere más tiempo y concentración.

El consumo masivo de vídeos cortos en redes sociales, desde TikTok hasta Instagram y YouTube, está modificando no solo la forma en que accedemos a la información, sino también el funcionamiento de nuestro cerebro.

Un reciente estudio citado por Medellín Style advierte que la exposición prolongada a estos contenidos puede generar efectos neurológicos comparables, e incluso más dañinos, que los de un consumo excesivo de alcohol.

Una exposición continuada al formato de vídeo corto genera picos de dopamina. Foto: REUTERS

El fenómeno tiene una base científica: cada nuevo vídeo activa la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer. Este circuito de gratificación inmediata empuja al usuario a seguir desplazándose en busca de estímulos, creando un hábito que con el tiempo se transforma en dependencia.

Como consecuencia, el cerebro se acostumbra a recompensas rápidas, reduciendo su tolerancia a actividades que requieren paciencia, esfuerzo y concentración, como leer un libro, estudiar o ver una película.

La historiadora Claire Bishop denomina este proceso como “atención trastornada”, un concepto que refleja cómo los cambios tecnológicos han modificado de raíz nuestra capacidad de focalizar.

Según los neurocientíficos, la exposición continuada a vídeos de formato corto pueden desencadenar una serie de consecuencias en nuestro cerebro. Foto: REUTERS

“Infoxicación”: qué es y cómo afecta al cerebro el exceso de información

Según Bishop, el predominio de lo efímero y lo inmediato genera fatiga informativa e incapacidad para sostener la atención en contenidos más profundos. Este cambio cultural no solo afecta a la vida académica y laboral, sino también a la manera en que percibimos el ocio y las relaciones personales.

El impacto se intensifica con la llamada “infoxicación”, término que describe la sobrecarga de información a la que estamos expuestos diariamente. En un entorno en el que circulan millones de imágenes y narrativas en tiempo real, los usuarios consumen contenidos de forma superficial, lo que limita la capacidad de análisis crítico y favorece la propagación de desinformación.

Frente a este escenario, los especialistas subrayan la importancia de regular los tiempos de exposición y fomentar espacios que promuevan la atención plena. Ejercicios como la lectura, la meditación, la escritura o incluso caminar sin dispositivos pueden servir como contrapeso a la estimulación digital constante.

El desafío, concluyen los expertos, no está en rechazar la tecnología, sino en aprender a convivir con ella de manera consciente. Las plataformas de vídeos cortos llegaron para quedarse, pero su impacto sobre la cognición humana obliga a repensar cómo equilibrar el consumo digital con prácticas que preserven la memoria, la concentración y, en definitiva, la salud mental.